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經濟

人行：人幣不會單邊市 保持雙向波動

【明報專訊】美國通脹放緩超預期，拖低美匯指數，人民幣匯率本周急彈逾800點子（1 元等於1萬點子），重上7.1254水平，見約一個月新高。截至昨晚10時，在岸人民幣報7.1426，上升66點子，離岸價報7.1417，上升57點子。人民銀行副行長劉國強昨日表示，內地同時作為進出口大國，匯率過高或過低對其均不利，保持匯率基本穩定在合理均衡水平是既定政策。人行近年應對多輪衝擊積累豐富經驗，和充足的政策工具儲備，將會相機抉擇運用。

指無盲目大媽 也無沽空大鱷

昨日人行公布人民幣中間價報7.1318，上升209點子，較市場預期偏強107點子。劉國強表示，近日人民幣匯率貶值但沒有偏離基本因素，人行也綜合採取措施管理預期，市場沒有盲目的「大媽」，也沒有沽空的「大鱷」。他又指在內地宏觀經濟、國際收支和儲備支持下，人民幣於市場化匯率機制，不會出現單邊市，保持雙向波動、動態均衡。

劉國強指當前經濟面臨挑戰，是疫後經濟復蘇的正常現象，國際恢復正常一般需時一年，內地剛過半年，期間指標出現波動實屬正常，整體走勢向好。當局的穩健貨幣政策將繼續精準有力，應對超預期挑戰和變化仍有充足的政策空間，會加大逆周期調節，為經濟持續回升創造良好貨幣金融環境。

推動信貸成本穩中有降

人行貨幣政策司司長鄒瀾則表示，當局將綜合運用存款準備金率、中期借貸便利等工具，保持銀行體系流動性和貨幣信貸合理增長，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。當局必要時還可再創設新政策工具，為重點發展和薄弱領域提供精準金融支持。

高盛報告指出，官員指存款利息下降穩定銀行成本，亦提及促進融資成本穩中有降，符合該行預期在今季降準0.25個百分點，和下季減息0.1厘的預期。該行亦預期未來數月人行將再放鬆大城市房地產限購措施，以及降低首期比例和按揭利率。

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