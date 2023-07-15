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經濟

騰訊：拓電競近20年 亞運助擴影響力

【明報專訊】今年9月杭州亞運會將首次加入電競作為正式項目，比賽項目包括騰訊（0700）旗下包括《王者榮耀》、《和平精英》等遊戲，令電競行業亦變得炙手可熱。集團昨舉辦「2023全球電競運動領袖峰會暨騰訊電競年度發布會」，騰訊遊戲副總裁、騰訊電競總經理侯淼表示，過去5年全球電競觀眾快速從3.35億增長至5.32億，增長約為60%，各個賽事參與及播出收看人數亦不斷快速增長，相信亞運後可擴大電競的影響力。

全球電競觀眾5.3億 5年增六成

他指出，集團投入電競產業已將近20年，但真正取得更大、以至是全社會關注的時間並不長，今次亞運會讓電競有機會走近大眾的面前，相信行業仍有很多可能性待開發。除了騰訊，現時行業還有很多生態合作伙伴努力推動發展，例如內容製作、直播等都需要專業訓練及公司管理，成為整套業界體制後，隨着亞運會為行業帶來一個巨大的舞台，選手可在前台展示其遊戲水平，騰訊電競亦可展示其訓練、技術等，來自國際機構都能看到，有信心亞運會可帶動行業達至一個新台階。

他續稱，騰訊於2016年發布「騰訊電競」品牌，團隊最初主要圍繞是遊戲業務的活動，例如舉辦電競比賽等，後來發現業務慢慢出現其特色，包括吸引觀眾，而且與遊戲產業有一定區隔，從中衍生出獨特的商業價值。現時有一些商業機構如品牌商，希望通過電競賽事吸引更年輕、更活躍及投入度更高的用戶，成為整個產業很大的基礎。

侯淼分享，電競更像是連接全球年輕人的全新語言及方式，更多產品及內容都可以通過電競觸達這些用戶，例如XR技術、人工智能生成技術（AIGC）等，均可以在這個領域上帶來更廣泛的影響。

騰訊旗下新射擊遊戲《無畏契約》的中國伺服器本周四正式上線。騰競體育總監、《無畏契約》及《英雄聯盟》手遊電競負責人馮驍表示，中國FPS（第一人稱射擊）遊戲市場非常大，很多年輕人或未曾嘗試多種FPS遊戲，《無畏契約》誕生有機會成為當代年輕人首選的FPS遊戲。

他又指出，《無畏契約》電競希望為中國FPS電競樹立一個標準，包括對俱樂部、選手等，情况猶如「打地基」，前期很難去證明其價值，訂立各方面標準後，整個生態發展可達至更高要求及標準。

明報記者 蕭嘉聰深圳報道

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