6月載客155萬人次 僅恢復疫前一半

按月升9% 按年升9倍

顧客及商務總裁劉凱詩表示，6月份的客運業務表現持續理想，更於6月25日的單日載客人次自疫情以來首次突破6萬關口。集團於今月內繼續提升運力及增加航班班次，以滿足強勁的出行需求。另外，她指長途航線中的熱門留學地點，包括北美、英國及澳紐等需求亦見殷切，返港航班的平均載客率約為90%，帶動6月份的整體載客率高達87.7%。貨運方面，她指夏天是傳統淡季，6月份整體貨運需求一如預期維持平穩，然而電子商貿活動持續活躍，協助維持貨運量。

增跨太平洋重點航線運力

劉凱詩表示，展望7月及8月，客運表現正面。隨着航班不斷增加，集團會為尊尚顧客重開更多貴賓室。她又指，儘管整個夏季的貨運需求預料平穩，集團亦加緊為第三季後期需求回升作好準備，包括增加跨太平洋重點航線的運力。