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經濟

恒指連升5日收復牛熊線 匯控4年高

【明報專訊】市場憧憬美息見頂在望，美匯指數跌穿100關，刺激恒指昨日開市突破俗稱牛熊線的250天平均線，即19,372點關口，高見19,534點，在多隻藍籌股如匯豐控股（0005）見4年新高，「中特估」獲追捧下，恒指收市升63點至19,413點，企於牛熊線之上。港股本周連升5日，但有證券分析師預料恒指在19,600點或見阻力。

中特估獲追捧 聯通漲逾半成

恒指本周累升1048點，累升5.7%，國企指數昨日收報6558點，升約15點，本周累升5.8%，但科指卻逆市跌8.3點，至4228點，本周仍累升高達約8.4%。大市昨日成交金額達912億元，較周四縮減18%。

匯控連升3日，股價以接近全日最高位62.9元收市，報62.8元，升1%，成交額約17億元，為第五大成交額股份。「中特估」如聯通（0762）急升5.3%，至5.57元，中國電信（0728）升4.5%，至3.94元，均見近1個月高位，內險股以中國太平（0966）升1.6%較突出，中國財險（2328）和中國平安（2318）分別升0.8%和0.6%。

重磅科網股做好，騰訊控股（0700）昨日升0.8%，至352.6元，見近1個月高位，市值單日升約268億元至約3.4萬億元，阿里巴巴（9988）更見3個月新高，收報92.95元，市值逼近2萬億元。瑞銀報告表示，中國總理李強與多家大型平台企業負責人會晤，北京可能尋求增強私營企業對投資科技的信心，暗示對科技企業的懲罰或結束。雖然預計中國互聯網行業不會回到超高速增長的日子，但市場或忽視中期預計的強勁盈利增長。

東亞銀行（0023）將恒指市盈率由9.2倍升至10.5倍，恒指目標價23,500點下調約6.2%，至22,050點，東亞銀行財富管理處投資策略師陳偉聰表示，港股市盈率估值取決於外圍因素，如美息確認見頂、內地刺激政策力度強弱，以及中美關係。

匯豐降恒指年底目標至19580點

匯豐研究更將恒指年底目標價由22,490點下調約12.9%，至19,580點；國指目標價由8170點調低18.23%，至6680點。該行認為國指預測市盈率8.4倍，遠低於5年平均的11.4倍。資深證券分析師彭偉新表示，恒指成分股在收市競價時段流入40.87億元，似乎反映投資者繼續看好後市，料恒指或續上試高位，但升至近19600點或見阻力。

相關字詞﹕阿里巴巴 騰訊 聯通 匯控 恒指

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