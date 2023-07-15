銀債保底息增至5厘 發行最多550億 7‧28起認購 銀行免手續費吸投資客

明報記者 鄺海盈

銀色債券的認購期由7月28日早上9時開始，至8月9日下午2時結束，並於8月18日發行（見表1）。政府可視乎認購反應，酌情將目標發行額由原訂的500億元，上調至最多550億元。銀色債券不設二手市場。投資者可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。

陳茂波：為長者提供安全吸引投資選項

財政司長陳茂波表示，今次發行的銀債保底息訂在5厘，高於過去的銀債息率，主要是考慮到在目前波動的投資環境中，希望為年長市民提供穩定安全、低風險、回報吸引的投資選項。陳維民補充，政府今年預測通脹為2.5%，2024年至2027年將亦保持2.5%，未來通脹平穩，定於5厘具吸引力。去年政府將銀債的合資格年齡由65歲下調至60歲，今批銀債將維持60歲下限，陳維民稱，綜合考慮各種因素，認為是合理安排，暫未看到會有進一步變動。

投資者可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。被問及銀債持有者會否因應銀債息率攀升，贖回之前幾批的銀債，以認購新一批債券，陳維民稱，過往亦有長者會贖回債券，比例約為3至5%，屬正常情况。不過今次是否贖回則屬持有者個人考慮。

分析：風險低回報吸引 建議長者認購

陳維民稱，每年推出銀債會吸引一批長者新開投資戶口，新開帳戶比例最高達15%，最近3年平均維持約10%。在政府公布後，各銀行陸續公布多項認購優惠，當中匯豐率先公布認購手續費、存入費、提早贖回債券費等全免優惠，惟市民需留意不同銀行的豁免手續費項目有所不同。

黃國英資產管理公司董事黃國英認為，現時利率倒掛，長息較短息低，銀債提供的5厘高息鎖死3年，較目前的銀行定存吸引（見表3）。相較股票市場投資亦較低風險，並有保證回報，建議長者將一部分資金認購銀債。銀河證券環球市場部業務發展董事羅尚沛認為，銀債對具一定財經知識的長者吸引力一般，投資於股票市場或可取得更好的回報，但若以「躺平」心態亦不妨認購。