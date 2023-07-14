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經濟
國際金融

Tesla傳與印度政府商設電動車廠

【明報專訊】路透社引述《印度時報》消息指出，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）已開始與印度政府商討投資計劃，準備在印度開設年產量高達50萬輛的電動車廠，生產售價由2.4萬美元起廉價電動車。《印度時報》援引政府消息人士稱，Tesla考慮以印度作為出口基地，向印太地區出口電動車，目前雙方就建立電動車零件供應鏈，以及政府資助框架等磋商。

目前就零件供應鏈及資助框架等磋商

印度政府去年拒絕Tesla以較低的關稅（最高可達100%）向印度出口電動車，以測試印度的市場需求，雙方談判陷入僵局。不過為進入印度市場，Tesla於5月再次與印度官員商討關於電動車和電池製造的獎勵計劃。至6月印度總理莫迪與Tesla行政總裁馬斯克會面，敦促在印度進行「重大投資」。馬斯克當時表示，Tesla將盡快進入印度，並透露計劃明年訪問印度。

《印度時報》引述知情人士稱，Tesla與印度官員商討在當地建立電動車零件供應鏈可能性，並向官員查詢潛在激勵措施及稅務減免。不過印度官員要求Tesla考慮使用印度現有電動車零件供應鏈。消息指Tesla除與印度官員接觸，又與印度汽車行業高層會面。在印度汽車製造商協會（SIAM）最近一次聚會，Tesla稱有意將自己的供應商引入印度。該行業組織強調要支持印度零件製造商，但Tesla重視供應鏈自主性，強調對質量控制有特定標準。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕電動車 特斯拉（Tesla） 供應鏈 印度

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