Meta擬發布AI語言模型商用版

「開源」形式 免費對外開放

Meta早前發布了LLaMA大語言模型，供研究人員及學術界以低成本開發專有的AI軟件。知情人士稱，新的商用版本快將發布，將更廣泛提供給企業使用。Meta曾表示，其大語言模型是「開源」形式，有別於OpenAI的最新模型GPT-4，用於構建模型的數據和代碼不會供給第三方使用。Meta的工具將免費對外開放，但知情人士稱，Meta正探索未來收費的可能性。

分析認為，由於Meta在當前的AI競爭中落後，免費的商用版本大語言模型將給予其打開生態系統的空間。同時，曾預告要建立ChatGPT替代品的特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁馬斯克亦宣布成立xAI人工智能公司，目標是理解「宇宙的真實本質」，詳情將於周五發布。xAI在網站表示，其團隊將由馬斯克領導，團隊高層曾在領先的AI公司任職，包括OpenAI、Google旗下的DeepMind及微軟等。

（綜合報道）

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