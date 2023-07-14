Meta擬發布AI語言模型商用版

【明報專訊】《金融時報》引述知情人士稱，Meta（美：META）準備為其人工智能（AI）大語言模型LLaMA發布商用版本，供初創公司和企業以此定制AI軟件，預示Meta將在AI領域與微軟（美：MSFT）支持的人工智能（AI）初創公司OpenAI，以及Google等正面較量。目前OpenAI的聊天機械人ChapGPT及Google的聊天機械人Bard在生成式AI市場領先。
「開源」形式 免費對外開放
Meta早前發布了LLaMA大語言模型，供研究人員及學術界以低成本開發專有的AI軟件。知情人士稱，新的商用版本快將發布，將更廣泛提供給企業使用。Meta曾表示，其大語言模型是「開源」形式，有別於OpenAI的最新模型GPT-4，用於構建模型的數據和代碼不會供給第三方使用。Meta的工具將免費對外開放，但知情人士稱，Meta正探索未來收費的可能性。
分析認為，由於Meta在當前的AI競爭中落後，免費的商用版本大語言模型將給予其打開生態系統的空間。同時，曾預告要建立ChatGPT替代品的特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁馬斯克亦宣布成立xAI人工智能公司，目標是理解「宇宙的真實本質」，詳情將於周五發布。xAI在網站表示，其團隊將由馬斯克領導，團隊高層曾在領先的AI公司任職，包括OpenAI、Google旗下的DeepMind及微軟等。
（綜合報道）
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