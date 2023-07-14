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經濟
國際金融

美匯曾失100關 非美貨幣持續轉強 分析：市場押注美息近見頂 美元下半年續弱

【明報專訊】隨着美國通脹降溫，美聯儲利率接近峰值，美匯指數昨曾跌穿100關口，是去年4月以來低位，較去年9月114.78高位，跌逾12%。聯博（AllianceBernstein）及瑞銀（UBS）資產管理預期，美聯儲加息周期近尾聲，將會為日圓、紐元等主要貨幣，以及巴西雷亞爾及哥倫比亞披索等新興市場貨幣轉強創造條件。

美國6月消費者物價指數（CPI）增長放緩之際，昨晚公布的美國6月生產者物價指數（PPI）升幅較預期低，剔除波動較大的食品和能源價格，核心PPI按年升幅回落至2.4%，是2021年1月以來最低水平。PPI計算商品生產成本，是衡量消費者物價的領先指標。此前公布的美國6月CPI按年升幅回落至3%，是2021年3月以來最低。

美兩年期國債孳息率跌至4.6厘

通脹指標低於預期，市場押注本月是美聯儲最後一次加息，對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，由上周五5厘水平跌至4.6厘。美國10年期國債孳息率跌穿3.8厘。現貨金升穿每盎司1960美元，創4周高位。

升至15個月高位的標普500指數及納指，早段與道指續升。百事（美：PEP）次季盈利和收入超預期，股價早段升逾1%。達美航空（美：DAL）公布創紀錄的季度盈利，並上調全年預測，股價早段升3%。

聯博亞太區固定收益聯席主管Brad Gibson指出，美元可能已經見頂，其他貨幣在今年下半年可能有較大的上升空間，這是由於美國經濟將會放緩，而美聯儲可能會開始放寬貨幣政策。根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據，對冲基金自今年3月以來首次成為美元的凈賣家。在截至7月7日當周，對冲基金的美元淨空倉合約達20,091份，反映市場正為美元轉弱做好準備。

對冲基金美元淨空倉合約達2萬份

日圓被視為美元貶值主要受惠者。投資者預期，日、美利差收窄，以及日本央行可能在未來幾個月調整超級寬鬆政策等，都可能推升日圓。M&G Investments公共固定收益部門投資總監Jim Leaviss表示，正沽空美元兌日圓的匯率，並形容部分新興市場貨幣看來很便宜。

G10貨幣（全球交易量最大的10種貨幣）近期兌美元顯著轉強。日圓較上周五升逾2%，瑞郎升至2015年以來最高水平，歐元及英鎊兌美元創逾一年高位。新興市場貨幣也有所上漲（見圖），MSCI衡量新興市場貨幣資產的指數，今年以來上漲2%，去年則下跌4%。瑞銀資產管理預期，巴西、墨西哥、智利和哥倫比亞在內的拉美高息貨幣升幅，將高於市場平均水平。

瑞士私人銀行Lombard Odier料巴西雷亞爾、瑞郎、歐元和日圓將轉強，認為巴西雷亞爾等新興市場貨幣提供的利差收益是利好因素。彭博社分析，美國利率快見頂，儘管美聯儲不會在今年減息，但在美國經濟增長放緩（而非硬着陸）背景下，美元將在下半年轉弱。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕加息周期 通脹 債息 美股 巴西雷亞爾 新興市場貨幣 美匯指數 日圓

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