明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

滙都I收近2000票 超額9.6倍

海盈山

【明報專訊】明日將有兩大全新盤作首輪銷售，屬金管局上周放寬按揭成數限制後，首度有全新盤作大型銷售活動。其中，泛海國際（0129）旗下、樓花期近兩年的洪水橋滙都I昨晚截票。市場消息稱，項目自上周六起收票、6日累收近2000票，以首輪推售188伙計，超額約9.6倍。

滙都I首輪開售的188伙，實用由287至498方呎，涵蓋1房至3房戶型，折實價由約440.92萬至714.4萬元，折實實呎12,688元至15,773元。至於同樣於明日首輪銷售，由嘉里（0683）牽頭發展的黃竹坑港島南岸海盈山，於今日下午3時截票。

瑜一．天海本月累售6伙

吸金約1.7億元

市區新盤昨連錄成交。恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，恒地（0012）等六大發展商合作的啟德跑道區天瀧，昨招標售出低座5樓A室，單位實用900方呎、3房間隔，成交價3199萬元，實呎35,544元。華懋及港鐵（0066）合作的何文田站瑜一．天海，昨日亦售出1A座19樓D室，屬實用996方呎的3房戶，成交價3741.32萬元、實呎37,563元，買家為內地商人。瑜一．天海本月累售6伙，吸金約1.7億元。

天巒破兩年冰封

「撻訂」洋房4130萬沽

新地（0016）旗下樓齡約14年的上水天巒，相隔約兩年再錄一手成交。成交紀錄冊顯示，天巒蘇黎世大道2號洋房，實用面積2041方呎，3房2套間隔、另連1493方呎花園、703方呎天台及兩個車位，昨以4130萬元招標售出，實呎20,235元。

值得留意，上述洋房屬「撻訂貨」，曾於2019年6月以3803.31萬元售出，是次新成交價，較4年前貴326.69萬元或約8.5%，惟4年前買家採480天成交期入市，是次新買家則採長達5年的成交期，價錢有機會反映成交期長短。

其他新盤持續部署，恒地啟德現樓新盤HENLEY PARK，早前錄得兩宗撻訂離場個案，發展商昨日更新價單，將其中1伙加價約8%，並落實下周一（17日）起重售。

瓏碧累售66伙 套5.4億元

另外，碧桂園（2007）九龍城賈炳達道現樓瓏碧，繼日前更新價單，新增0.5%「派位易」代繳印花稅限時優惠後，昨日開放全新1房連裝修示範單位。項目去年中開售至今累售66伙，佔全盤190伙約35%，套現近5.4億元。

▼有片睇

如欲觀看更多海盈山示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

上 / 下一篇新聞

存款保障上限擬增至80萬 今起諮詢 人均GDP比率逾200% 九成存戶獲全額保障
存款保障上限擬增至80萬 今起諮詢 人均GDP比率逾200% 九成存戶獲全額保障
銀行每年供多1.5億元 存保會：難監察如何轉嫁
銀行每年供多1.5億元 存保會：難監察如何轉嫁
總理祝福科網領漲 恒指升489點
總理祝福科網領漲 恒指升489點
富邦：弱美元下恒指今季可重上2萬點
富邦：弱美元下恒指今季可重上2萬點
成交轉旺新股見起色 港交所重上300元
成交轉旺新股見起色 港交所重上300元
巨星傳奇首掛升近24％
巨星傳奇首掛升近24％
證監會財局：上市公司可疑貸款增
證監會財局：上市公司可疑貸款增
長實售波老道豪宅告吹 殺訂近21億 去年項目定價208億 指買方未如期付款
長實售波老道豪宅告吹 殺訂近21億 去年項目定價208億 指買方未如期付款
內地6月進出口連跌兩月遜預期
內地6月進出口連跌兩月遜預期
恒指公司：納外企入成分股 先考慮與大中華關連度
恒指公司：納外企入成分股 先考慮與大中華關連度
UNIQLO母企迅銷 首3季收入溢利創新高
UNIQLO母企迅銷 首3季收入溢利創新高
麥當勞內地及港業務 凱雷等擬售部分股權
麥當勞內地及港業務 凱雷等擬售部分股權
IMAX獲大股東提私有化 每股作價10元
IMAX獲大股東提私有化 每股作價10元
美匯曾失100關 非美貨幣持續轉強 分析：市場押注美息近見頂 美元下半年續弱
美匯曾失100關 非美貨幣持續轉強 分析：市場押注美息近見頂 美元下半年續弱
Meta擬發布AI語言模型商用版
Meta擬發布AI語言模型商用版
Tesla傳與印度政府商設電動車廠
Tesla傳與印度政府商設電動車廠
張兆聰：美圖擁虛幣AI概念 博向上突破
張兆聰：美圖擁虛幣AI概念 博向上突破
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
植耀輝：倘政策利好 恒指可見2萬點
植耀輝：倘政策利好 恒指可見2萬點
方保僑：如何將港打造成國際數據港？
方保僑：如何將港打造成國際數據港？
盧駿匡：恒指補回裂口 油股車股續強
盧駿匡：恒指補回裂口 油股車股續強
技術取勝：微創醫療宜升破15元
技術取勝：微創醫療宜升破15元
劉思明：港股升勢轉向追落後 短線或反覆
劉思明：港股升勢轉向追落後 短線或反覆
周顯：減低寫字樓空置率方法
周顯：減低寫字樓空置率方法
湯文亮：荷蘭首相應一早辭職
湯文亮：荷蘭首相應一早辭職
息高辣招發力 星樓巿價穩量急跌
息高辣招發力 星樓巿價穩量急跌
將軍澳租樓潮 不足半月300宗租賃 內地生2.4萬租Kennedy 38一房 呎租80元破頂
將軍澳租樓潮 不足半月300宗租賃 內地生2.4萬租Kennedy 38一房 呎租80元破頂
明寓首見銀主盤放售 低5年前買入價一成
明寓首見銀主盤放售 低5年前買入價一成
第二輪消費券將至 新城市廣場料生意額升15%
第二輪消費券將至 新城市廣場料生意額升15%
九華徑申建近6000伙 遠東酒店獲規劃署不反對
九華徑申建近6000伙 遠東酒店獲規劃署不反對