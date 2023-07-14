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經濟

香港地產

將軍澳租樓潮 不足半月300宗租賃 內地生2.4萬租Kennedy 38一房 呎租80元破頂

【明報專訊】今年為疫情過後首個暑期租賃旺季，本港多家大學的內地生於近期全面攻港搶租單位，其中，將軍澳因區內屋苑樓齡較新，成為內地生熱門搶租地區，本月不足半月已錄約300宗租賃成交，當中內地生佔約四成，比2018年爆疫前的兩成多比率大升；其他地區租務市場同樣獲內地生撐起，其中近月入伙的堅尼地城Kennedy 38，八成租客為內地生，而一個實用301方呎1房戶，獲內地生以2.4萬元承租，實用呎租80元，創屋苑新高紀錄。

明報記者 歐陽慧恩

翻查紀錄，區內歷來租賃成交最多月份為2020年8月，當時由於多個大型新盤入伙，令租務成交飈升至近500宗，可見將軍澳本月上半月租賃市場異常活躍。相反，區內二手買賣表現卻疲弱，上月錄約120宗成交後，本月不足半月則僅錄44宗，交投進一步回落。近月入伙的海茵莊園，成為將軍澳租盤最大的供應屋苑。中原高級分區營業董事柯勇表示，海茵莊園1座中層A5室，實用215方呎，開放式間隔，望內園池景，獲內地生以1.25萬元承租，實用呎租高見58元，租客一次過繳付全年租金即約15萬元。業主去年5月才以498萬元一手購入，租金回報約3厘。

除將軍澳外，亦有多個屋苑出現大量內地生租客。中原分區營業經理柳志明表示，堅尼地城Kennedy 38本月不足半月已錄30宗，已超上月全月29宗水平，當中內地生佔比高達八成。其中，該廈高層N室，實用301方呎，1房間隔，獲來港升學的內地生以2.4萬元承租，實用呎租約80元，並一次過繳付全年租金約28.8萬元，呎租更創屋苑歷來新高。單位業主2021年以約948萬元一手購入，租金回報約3厘。

沙田市中心八成租賃來自內地生

過往同為內地生租住熱點的沙田區，美聯助理營業董事陳國良稱，沙田市中心一帶屋苑上月錄66宗租賃成交，本月不足半月錄35宗，兩個月的內地生佔比均約八成。其中沙田中心東寧大廈高層E室，實用288方呎，兩房間隔，獲內地生以1.4萬元承租，實用呎租49元，並一次過支付全年租金約17萬元。業主2000年109.2萬元購入，租金回報高達15厘。

由於熱門屋苑租盤已近「清零」，富堡城物業董事廖志財表示，過往甚少錄得內地生承租個案的沙田帝堡城亦錄相關個案，屋苑2座低層H室，實用547方呎兩房間隔，享山景，獲內地生1.7萬元承租，實用呎租31元，一次過繳付全年租金20.4萬元。業主2011年388萬元購入，租金回報約5.3厘。至於大埔新晉屋苑天鑽，本月暫錄15宗租賃，超上月全月約10宗。中原分行經理吳華彩表示，屋苑17座低層E室，實用629方呎，3房間隔，獲3名內地生零議價2.2萬元承租，實用呎租約35元，一次過繳付一年租金26.4萬元；業主2019年約881萬元一手購入，租金回報約3厘。

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