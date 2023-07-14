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經濟
2023年7月14日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
存款保障上限擬增至80萬 今起諮詢 人均GDP比率逾200% 九成存戶獲全額保障
銀行每年供多1.5億元 存保會：難監察如何轉嫁
總理祝福科網領漲 恒指升489點
富邦：弱美元下恒指今季可重上2萬點
成交轉旺新股見起色 港交所重上300元
巨星傳奇首掛升近24％
證監會財局：上市公司可疑貸款增
長實售波老道豪宅告吹 殺訂近21億 去年項目定價208億 指買方未如期付款
內地6月進出口連跌兩月遜預期
恒指公司：納外企入成分股 先考慮與大中華關連度
UNIQLO母企迅銷 首3季收入溢利創新高
麥當勞內地及港業務 凱雷等擬售部分股權
IMAX獲大股東提私有化 每股作價10元
美匯曾失100關 非美貨幣持續轉強 分析：市場押注美息近見頂 美元下半年續弱
Meta擬發布AI語言模型商用版
Tesla傳與印度政府商設電動車廠
張兆聰：美圖擁虛幣AI概念 博向上突破
人民幣定存高息精選
植耀輝：倘政策利好 恒指可見2萬點
方保僑：如何將港打造成國際數據港？
盧駿匡：恒指補回裂口 油股車股續強
技術取勝：微創醫療宜升破15元
劉思明：港股升勢轉向追落後 短線或反覆
周顯：減低寫字樓空置率方法
湯文亮：荷蘭首相應一早辭職
息高辣招發力 星樓巿價穩量急跌
將軍澳租樓潮 不足半月300宗租賃 內地生2.4萬租Kennedy 38一房 呎租80元破頂
明寓首見銀主盤放售 低5年前買入價一成
滙都I收近2000票 超額9.6倍
第二輪消費券將至 新城市廣場料生意額升15%
九華徑申建近6000伙 遠東酒店獲規劃署不反對
技術取勝：微創醫療宜升破15元
【明報專訊】快手區間頂部62元阻力大（圖）
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