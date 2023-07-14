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經濟

IMAX獲大股東提私有化 每股作價10元

【明報專訊】在港上市近8年的IMAX中國（1970），獲在美國上市的大股東IMAX Corporation（美：IMAX）提出協議安排形式私有化，出價每股10元，較停牌前9.12元溢價約9.65%；亦較去年底每股資產淨值溢價88.01%。IMAX Corporation定明不會調高要約價。是次涉及的計劃股份約9633萬股，涉及街貨佔比28.37%，按前述出價計，相當於是次私有化總值約9.65億元。私有化建議雖獲得不少於75%計劃股東贊成，以及不多於一成的獨立股東反對才獲通過。IMAX開曼群島註冊，去年8月起毋須「數人頭」。

較現價溢價近一成 涉9633萬股

IMAX中國受惠於大股東出價私有化的消息剌激，股價一度高見9.48元，升幅多達3.9%，但昨日臨收市前升幅收窄至3.1%，收報9.4元。在過去一年，該股累計股價上升達20.7%。

高盛發表報告指出，今次IMAX Corporation私有化在港附屬公司，料有利IMAX Corporation的經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）提高，按首季其EBITDA計可增值500萬美元或上升18%；在消除扣減少數股東權益下，更可望令淨收益有逾倍增長；甚至可減省200萬美元開支；以及更有效去運用IMAX中國手上約7800萬美元現金。不過，這無改其對IMAX Corporation的沽售評級，目標價為15美元。

IMAX Corporation解釋，是次提出私有化在港子公司，旨在令營運上有更大靈活性並精簡架構，同時因應IMAX中國日均成交由2018年約98.23萬股，減至今年1月起日均的30.18萬股，影響到股東在股價免受不利影響情况下買賣大量股份的能力，亦妨礙回購，因此出手冀將在港、美兩地上市公司的交易流通性合併，讓有意投資者購買美國上市股份。

相關字詞﹕IMAX中國

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