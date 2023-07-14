UNIQLO母企迅銷 首3季收入溢利創新高

日本UNIQLO期內收入為7097億日圓，按年上升10.7%，經營溢利因日圓貶值致使成本率上升而錄得下降，按年跌3%至996億日圓。集團表示，夏裝、短外套及部分褲裝等銷情強勁，第三季單季同店銷售淨額錄得5.5%增長；但因毛利率下降1.7個百分點，以及銷售、一般及行政開支佔收益比率上升 0.3 個百分點，使溢利下跌。

銷情強勁 第三季同店銷售錄5.5%增長

海外UNIQLO首3季收入為10,976億日圓，按年升30.5%，經營溢利升38.6%至1841億日圓。集團表示，第三季北美、歐洲、大中華地區錄得收入及溢利同見強勁增長，其中內地同店銷售淨額增長超過40%；東南亞、南亞及大洋洲地區亦錄得收入大幅增長及溢利增長。

另一品牌GU首三季收入按年升19.7%至2729億日圓，經營溢利亦升44.6%至258億日圓；全球品牌首3季收入按年升18.2%至1064億日圓，經營溢利為14億日圓。

此外，迅銷再上調截至今年8月底止全年業績預測，全年收入由26,800億日圓調高至27,300億日圓，按年增長18.6%；純利亦由2400億日圓增至2600億日圓，按年跌4.9%。集團昨午停牌待公布業績，停牌前報18.94元，升0.85%。