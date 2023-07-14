長實售波老道豪宅告吹 殺訂近21億 去年項目定價208億 指買方未如期付款

明報記者 陳偉燊

去年9月長實以總代價207.7億元，將波老道項目出售予華瑞。今次華瑞觸及的條款，主要涉及去年9月28日訂立買賣協議後，每隔6個月並分5期支付共涉83.07億元中的首期10.38億元之部分，按合約要在今年3月底支付，但長實指對方未有守協議支付有關金額及應計利息。按匯豐最新的最優惠利率5.75厘計，華瑞按比例最少要付近6000萬元到期利息。

趙國雄：甚為可惜 將按市况重新銷售

長實依約除了可向華瑞收取5期分期代價利息之外，若買方履約，尚可按華瑞要求在完成交易前獲長實提供不多於103.83億元賣方貸款，並依匯豐最優惠利率減2.25厘計息。這和過往長實在2016年出售上海世紀匯時提供126.5億元賣方融資收息同出一轍。

長實執行董事趙國雄昨回應事件，指該頂目位於香港最尊貴之山頂地段，乃一項稀珍的優質資產。他又稱：「由於市場不斷變化及利率變動，儘管雙方已嘗試在不損害權益的基礎上討論，研究不同方案解決問題，惟最終未能達成協議，集團只好執行相關合約條款，甚為可惜。集團將按市况重新作出銷售安排。」而長實公告指終止買賣不會影響業務及財務狀况。

長實中半山波老道項目交易告吹，萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，因交易涉及金額龐大，在現時高息環境下，買方在財務上的壓力遠比開始收購時高，或成為取消交易的原因之一；他又稱現時市場整體資金不足，部分大額交易在短期內有機會擱置或取消。

萊坊：金額大高息壓力增 或致取消交易

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，相信這是個別事件，撻訂反映買家可能覺得現在價格比去年簽約時已調整逾10%，才有這個決定。

本報曾經致電到華瑞在新加坡及香港的辦事處，以及發送電郵，均未能成功接觸該基金。華瑞本身來頭不小，為瑞銀前高層劉中興（Albert Liu）主理，在港向來低調，但該基金在港持有主板公司亞信科技（1675）6.47%股權，至昨日持貨市值約6.43億元。