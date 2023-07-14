巨星傳奇首掛升近24％

周杰倫母持股帳值逾5億

巨星傳奇創辦人及控股股東之一，周杰倫母親葉惠美目前實質持有12.45%的權益，若以昨日收市價5.26元計，葉惠美手持股份數量帳面總值5.23億元。

另外，內地媒體引述消息人士報道，廣汽集團（2238）旗下智能叫車平台「如祺出行」最快將於第三季正式向港交所遞交招股說明書。廣汽集團僅回應，如祺出行暫時沒有官方可以公布的消息。如祺出行早於去年12月傳出，已委聘包括農銀國際、中金公司及華泰國際協助來港上市，並預期將集資數億美元。

如祺出行成立於2019年，由廣汽集團、騰訊控股（0700）等共同投資開展，業務涵蓋載客服務、Robotaxi運營，以及自動駕駛解決方案等三大領域。如祺出行業務範圍遍佈廣州、佛山、珠海、深圳、東莞、中山、肇慶、惠州以及長沙等城市。亦分別於今年1月、3月，及4月，在國家交通運輸部所公布的網約車每月訂單合規率排行榜均居全國第一，平台用戶規模約達2100萬，於粵港澳及大灣區的用戶滲透率超過三成。

明報記者

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