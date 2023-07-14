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經濟

銀行每年供多1.5億元 存保會：難監察如何轉嫁

【明報專訊】存保會建議存款保障額由現時的50萬元提升至80萬元，因應受保障存款總額增加，銀行年度供款將由現時5.8億元，增加26%至約7.3億元，每年整體供款多出約1.5億元。存保會總裁何漢傑表示，銀行視乎自身商業模式，考慮是否將成本轉嫁予客戶，惟當局難以監察銀行如何轉嫁及轉嫁多少，主要仍靠銀行之間的競爭。

假設新保障額於2025年初生效，銀行供款期將延長3年至2027年，達到基金目標82億元。為了達標，存保會將再次向業界收取建立期徵費，而建立期徵費率將維持不變。建立期徵費原預計今年達63億元目標便會停收，但若按新建議提升存款保障額至80萬元，便要再徵收。何漢傑稱，存款保障額增加將有助提升市民對銀行體系的信心，業界供款增加亦非由單一銀行支付，銀行初步反應正面。

銀行公會表示，歡迎存保會提出的多項優化建議，認為持續優化存保計劃可確保符合國際上存款保障方面的最新發展，有助加強公眾信心，維持香港銀行體系穩定，有利銀行業穩健發展。

銀行初步反應正面

虛擬銀行ZA Bank亦表示歡迎，指有助增進廣大銀行用戶對虛擬銀行的認識與信任。全港銀行用戶將獲得更適切的保障，將更有信心體驗虛擬銀行嶄新的產品和服務，進一步推動香港金融科技發展。

相關字詞﹕銀行公會 成本 保障存款 基金 存款保障委員會

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