銀行每年供多1.5億元 存保會：難監察如何轉嫁

假設新保障額於2025年初生效，銀行供款期將延長3年至2027年，達到基金目標82億元。為了達標，存保會將再次向業界收取建立期徵費，而建立期徵費率將維持不變。建立期徵費原預計今年達63億元目標便會停收，但若按新建議提升存款保障額至80萬元，便要再徵收。何漢傑稱，存款保障額增加將有助提升市民對銀行體系的信心，業界供款增加亦非由單一銀行支付，銀行初步反應正面。

銀行公會表示，歡迎存保會提出的多項優化建議，認為持續優化存保計劃可確保符合國際上存款保障方面的最新發展，有助加強公眾信心，維持香港銀行體系穩定，有利銀行業穩健發展。

銀行初步反應正面

虛擬銀行ZA Bank亦表示歡迎，指有助增進廣大銀行用戶對虛擬銀行的認識與信任。全港銀行用戶將獲得更適切的保障，將更有信心體驗虛擬銀行嶄新的產品和服務，進一步推動香港金融科技發展。