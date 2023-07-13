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經濟
國際金融

美CPI升3%低預期 逾兩年最小 市場料月底最後一次加息 美匯受壓

【明報專訊】美國通脹顯著降溫，6月消費者物價指數（CPI）的按年升幅，由5月的4%回落至3%，升幅較預期低0.1個百分點，是連續第12個月回落，也是2021年3月以來最小的升幅。剔除波動較大的食品及能源價格，6月核心CPI按年升幅，由5月的5.3%回落至4.8%，較預期低0.2個百分點，是2021年10月以來最低。按月計算，美國6月核心CPI升0.2%，較預期低0.1個百分點。

市場人士普遍認為，雖然整體物價增長放緩，但核心通脹仍然較高，不大可能阻止美聯儲在7月底繼續加息，不過可緩和美聯儲此後進一步加息的壓力。芝商所聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）的數據顯示，交易員昨晚押注本月底加息0.25厘的概率接近95%。繼7月之後，11月再加息0.25厘的概率，由數據公布前的四成以上，不滑至不足三成，反映最新數據鞏固了市場對美聯儲本月將進行最後一次加息的預期。

金價油價做好 債息插水

美匯指數昨晚跌至100左右，日圓兌每美元升至138水平；每百日圓兌港元升至5.65算。英鎊兌美元曾觸及1.30關口，是去年4月以來首次。現貨金升逾1%，漲至每盎司1957美元。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，由4.85厘左右跌至4.7厘水平。美國10年期國債孳息率跌穿3.9厘。

加息接近尾聲的預期，刺激美股3大指數早段上揚，道指升逾200點，標普500指數及納指升逾1%。標普500指數盤中漲至4488.34點，創今年新高，也是去年4月以來最高水平。銀行股早段普遍向上，花旗（美：C）及高盛（美：GS）股價升逾3%；主要科技股上揚。國際油價昨晚升約1%，布蘭特期油價格升穿每桶80美元，是5月初以來首次。

6月能源跌價17% 食品價放緩

Key Private Bank投資總監George Mateyo表示，遏抑通脹方面取得重大進展，通脹最終降溫，美聯儲將以這些數據，證明其貨幣政策產生預期效果，既使通脹下降，而經濟增長仍然持續。不過由於美聯儲始終較關注核心通脹，而核心CPI仍遠高於美聯儲的2%目標，因此數據不足以阻止美聯儲本月加息。

美國6月CPI增長放緩，部分由於去年通脹率飈升帶來的高基數效應，當時能源和食品價格上漲，將整體通脹率推升至9.1%的逾40年高位。此外，6月能源價格按年大跌16.7%，加上食品價格增長放緩，都有助通脹回落。彭博社根據美國勞工部昨公布的數據計算出，美聯儲關注的核心服務價格（不包括住屋及能源）在6月的按年升幅只有4%，是18個月來最低，預示美聯儲加息壓力放緩。

不過加拿大央行昨晚宣布加息0.25厘，將基準利率上調至5厘，是2001年以來最高水平。該央行憂慮消費者支出過剩，恐影響通脹回落至2%的目標。美元兌加元昨晚跌逾0.5%，跌至1.3154左右。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕油價 金價 美股 日圓 美匯指數 債息 加息預期 降溫 消費者物價指數（CPI） 通脹

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