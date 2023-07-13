正八放售企廣3期全層 市值1.8億

食肆38萬租加連威老道舖

另市場消息指，尖沙嘴加連威老道46至48號恒隆銀行大廈地下，地舖面積約3760方呎，連1530方呎閣樓，共5290方呎，最新獲食肆以月租38萬元承租，呎租約72元。據悉，商舖對上租戶為連鎖食肆，2021年3月以月租30萬元租用，將商舖改作兩層高美食坊，設泰菜、美式快餐等，以迎合年輕人喜好，設有打卡位，如復古吊扇、維多利亞風格拱形扇門等。以現時月租38萬元計，較上手高8萬元或27%，但較爆疫前由藥房以約90萬元承租低約近六成。

大埔超級城料暑假生意升兩成

此外，不少商場因應新一輪消費券發放，以及暑假來臨，推出不同的優惠。新地（0016）代理副總經理（租務）蘇蔭彪指出，預計旗下大埔超級城今年暑假人流及生意將按月上升20% ，預計今年下半年生意額將進一步提升。另他透露，今年上半年新租及續租共逾40個租戶，涉約10萬方呎。