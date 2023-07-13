親海駅2期最快下周開價 料涉132伙

本周上樓書 開放式戶210呎起

親海駅第2期提供658伙，實用210方呎至723方呎，包括開放式戶58伙、1房戶232伙、兩房戶（包括開放式廚房及梗廚）228伙、3房1套戶112伙，以及特色戶（兩房複式天台或花園單位）共28伙，當中開放式至兩房戶佔近八成。長實營業部首席經理郭子威表示，親海駅第2期售樓處及示範單位工程近尾聲，最快下周開放。郭又指，項目兩房以上單位多為向南望海，細單位主要望內園，首批料不少於132伙，估計市值逾10億元，項目擬為合資格人士提供「愛才計劃」5%折扣。

必嘉坊‧迎匯推16伙 減價約4%

KOKO MARE加推6號價單，單位主要集中於第9座，共涉45伙，單位實用310至529方呎，提供最高11.25%直減折扣，折實價約757.4萬至1035.7萬元，折實實呎1.73萬至2.44萬元，折實均呎19,333元，整批折實總值約4.1億元。此外，項目上載新銷售安排，落實周日（16日）發售共98伙，當中包括9伙特色戶；入場單位為第9座3樓實用310方呎F室，屬1房戶（開放式廚房），折實價592.8萬元，折實呎價19,123元。

此外，恒地（0012）旗下、樓花期長約17個月的紅磡必嘉坊．迎匯，再減價推售餘貨；據修訂版價單顯示，16伙實用介乎278至378方呎的1房及兩房戶，減價3.5%至4%，惟維持最高10%直減折扣，並安排於周日（16日）發售。以19樓實用面積378方呎B室為例，價單新定價為886.5萬元（實呎23,452元），相對舊定價923.4萬元（實呎24,429元），減幅為4%；扣除10%直減折扣，折實價797.85萬元，折實呎價2.11萬元。