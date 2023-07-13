明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

親海駅2期最快下周開價 料涉132伙

【明報專訊】7月新盤戰持續、長實（1113）發展、樓花期約兩年的油塘親海駅第2期，擬本周上載售樓說明書，最快下周公布價單及開放示範單位，料本月開售；會德豐地產旗下樓花期長約1年的藍田KOKO HILLS第3B期KOKO MARE加推新價單，共推出45伙1房至兩房戶。

本周上樓書 開放式戶210呎起

親海駅第2期提供658伙，實用210方呎至723方呎，包括開放式戶58伙、1房戶232伙、兩房戶（包括開放式廚房及梗廚）228伙、3房1套戶112伙，以及特色戶（兩房複式天台或花園單位）共28伙，當中開放式至兩房戶佔近八成。長實營業部首席經理郭子威表示，親海駅第2期售樓處及示範單位工程近尾聲，最快下周開放。郭又指，項目兩房以上單位多為向南望海，細單位主要望內園，首批料不少於132伙，估計市值逾10億元，項目擬為合資格人士提供「愛才計劃」5%折扣。

必嘉坊‧迎匯推16伙 減價約4%

KOKO MARE加推6號價單，單位主要集中於第9座，共涉45伙，單位實用310至529方呎，提供最高11.25%直減折扣，折實價約757.4萬至1035.7萬元，折實實呎1.73萬至2.44萬元，折實均呎19,333元，整批折實總值約4.1億元。此外，項目上載新銷售安排，落實周日（16日）發售共98伙，當中包括9伙特色戶；入場單位為第9座3樓實用310方呎F室，屬1房戶（開放式廚房），折實價592.8萬元，折實呎價19,123元。

此外，恒地（0012）旗下、樓花期長約17個月的紅磡必嘉坊．迎匯，再減價推售餘貨；據修訂版價單顯示，16伙實用介乎278至378方呎的1房及兩房戶，減價3.5%至4%，惟維持最高10%直減折扣，並安排於周日（16日）發售。以19樓實用面積378方呎B室為例，價單新定價為886.5萬元（實呎23,452元），相對舊定價923.4萬元（實呎24,429元），減幅為4%；扣除10%直減折扣，折實價797.85萬元，折實呎價2.11萬元。

上 / 下一篇新聞

李強晤科企 指平台經濟大有可為 要求賦能實體經濟發展 履行社會責任
李強晤科企 指平台經濟大有可為 要求賦能實體經濟發展 履行社會責任
聯儲前副主席：加息已到最後階段
聯儲前副主席：加息已到最後階段
彭博：金監總局籲內銀回應高盛唱淡
彭博：金監總局籲內銀回應高盛唱淡
恒生首間「未來銀行」開幕 設智能櫃位
恒生首間「未來銀行」開幕 設智能櫃位
許正宇：ESG人才培訓課程達36個
許正宇：ESG人才培訓課程達36個
渣打看好 料港今年GDP增4.3%
渣打看好 料港今年GDP增4.3%
新股略回暖 巨星暗盤升三成 Keep首掛保不失 連續7隻不破底近期罕見
新股略回暖 巨星暗盤升三成 Keep首掛保不失 連續7隻不破底近期罕見
路透：字節跳動允美員工售股套現
路透：字節跳動允美員工售股套現
瑞信方錦聰：日泰開賭 對澳門影響微
瑞信方錦聰：日泰開賭 對澳門影響微
港交所委任周健男為內地業務發展主管
港交所委任周健男為內地業務發展主管
淡馬錫擱置出售和記港口兩成股權
淡馬錫擱置出售和記港口兩成股權
德昌電機首財季營業額升14%
德昌電機首財季營業額升14%
法拉第未來：財報審計錯誤 正積極重報
法拉第未來：財報審計錯誤 正積極重報
恒基發展盈警 料半年蝕1800萬
恒基發展盈警 料半年蝕1800萬
安東油田服務 次季新訂單增28%
安東油田服務 次季新訂單增28%
美CPI升3%低預期 逾兩年最小 市場料月底最後一次加息 美匯受壓
美CPI升3%低預期 逾兩年最小 市場料月底最後一次加息 美匯受壓
納指100採特殊調權 降巨企權重免過高
納指100採特殊調權 降巨企權重免過高
Arm傳洽引入Nvidia 成上市前錨定投資者
Arm傳洽引入Nvidia 成上市前錨定投資者
張兆聰：全球炒落後 港科技股留意閱文
張兆聰：全球炒落後 港科技股留意閱文
美元定存高息精選
美元定存高息精選
技術取勝：中興通訊29元不宜失守
技術取勝：中興通訊29元不宜失守
劉思明：平台經濟受捧 暑假休閒概念續炒作
劉思明：平台經濟受捧 暑假休閒概念續炒作
周顯：港星商廈巿場的不同
周顯：港星商廈巿場的不同
湯文亮：耶倫訪華揭民主制度虛偽
湯文亮：耶倫訪華揭民主制度虛偽
帝景園9年首蝕讓 多按盤6000萬沽 半山豪宅連錄損手 璈珀7年實輸近千萬
帝景園9年首蝕讓 多按盤6000萬沽 半山豪宅連錄損手 璈珀7年實輸近千萬
外籍機師1.8萬租昇薈兩房戶
外籍機師1.8萬租昇薈兩房戶
太古柴灣車廠項目最快明年推 涉850伙
太古柴灣車廠項目最快明年推 涉850伙
正八放售企廣3期全層 市值1.8億
正八放售企廣3期全層 市值1.8億
財團藍地申建288伙 規劃署不反對
財團藍地申建288伙 規劃署不反對
高力：新田科技城宜引發展商合作
高力：新田科技城宜引發展商合作
北都尚處規劃階段 區內買樓須睇長線
北都尚處規劃階段 區內買樓須睇長線