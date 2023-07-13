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經濟
2023年7月13日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
李強晤科企 指平台經濟大有可為 要求賦能實體經濟發展 履行社會責任
聯儲前副主席：加息已到最後階段
彭博：金監總局籲內銀回應高盛唱淡
恒生首間「未來銀行」開幕 設智能櫃位
許正宇：ESG人才培訓課程達36個
渣打看好 料港今年GDP增4.3%
新股略回暖 巨星暗盤升三成 Keep首掛保不失 連續7隻不破底近期罕見
路透：字節跳動允美員工售股套現
瑞信方錦聰：日泰開賭 對澳門影響微
港交所委任周健男為內地業務發展主管
淡馬錫擱置出售和記港口兩成股權
德昌電機首財季營業額升14%
法拉第未來：財報審計錯誤 正積極重報
恒基發展盈警 料半年蝕1800萬
安東油田服務 次季新訂單增28%
美CPI升3%低預期 逾兩年最小 市場料月底最後一次加息 美匯受壓
納指100採特殊調權 降巨企權重免過高
Arm傳洽引入Nvidia 成上市前錨定投資者
張兆聰：全球炒落後 港科技股留意閱文
美元定存高息精選
技術取勝：中興通訊29元不宜失守
劉思明：平台經濟受捧 暑假休閒概念續炒作
周顯：港星商廈巿場的不同
湯文亮：耶倫訪華揭民主制度虛偽
帝景園9年首蝕讓 多按盤6000萬沽 半山豪宅連錄損手 璈珀7年實輸近千萬
外籍機師1.8萬租昇薈兩房戶
親海駅2期最快下周開價 料涉132伙
太古柴灣車廠項目最快明年推 涉850伙
正八放售企廣3期全層 市值1.8億
財團藍地申建288伙 規劃署不反對
高力：新田科技城宜引發展商合作
北都尚處規劃階段 區內買樓須睇長線
技術取勝：中興通訊29元不宜失守
【明報專訊】東方電氣料10.7元有支持（圖）
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李強晤科企 指平台經濟大有可為 要求賦能實體經濟發展 履行社會責任
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