法拉第未來：財報審計錯誤 正積極重報

法拉第未來又同時公布，已委任Jonathan Maroko為臨時首席財務官（Interim CFO），自7月24日起生效，以取代韓韻（Yun Han），而韓韻將繼續出任公司首席會計官（CAO），由7月5日起生效。

同時委任臨時首席財務官

法拉第未來指出，Jonathan Maroko在加入公司前，曾在多家公司包括GNA、Willow、Lifeforce A-Frame Brands等效力。Jonathan Maroko將向FF全球首席執行官陳雪峰匯報。Jonathan Maroko作為首席財務官，已有超過17年投資及財務經驗。

在截至昨晚7時半，法拉第未來盤前跌5.78%，暫報0.212美元。