法拉第未來：財報審計錯誤 正積極重報

【明報專訊】賈躍亭旗下的法拉第未來（Faraday Future，美：FFIE）周二自行公布，董事會的審核委員會發現截至2022年3月31日財年的報告，以及截至2022年9月30日及2023年3月31日的季報出現審計錯誤，指「不應再依賴這些報告」，這些錯誤涉及在可換股票據轉換時公允值變動相關的非現金及非經營項目，公司正「積極進行重報，並在合理可行的情况下盡快提交修訂後的財報」。
法拉第未來又同時公布，已委任Jonathan Maroko為臨時首席財務官（Interim CFO），自7月24日起生效，以取代韓韻（Yun Han），而韓韻將繼續出任公司首席會計官（CAO），由7月5日起生效。
同時委任臨時首席財務官
法拉第未來指出，Jonathan Maroko在加入公司前，曾在多家公司包括GNA、Willow、Lifeforce A-Frame Brands等效力。Jonathan Maroko將向FF全球首席執行官陳雪峰匯報。Jonathan Maroko作為首席財務官，已有超過17年投資及財務經驗。
在截至昨晚7時半，法拉第未來盤前跌5.78%，暫報0.212美元。
相關字詞﹕審計報告 法拉第未來Faraday Future 賈躍亭