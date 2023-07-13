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經濟

瑞信方錦聰：日泰開賭 對澳門影響微

【明報專訊】日本及泰國醞釀開賭，瑞士信貸董事總經理方錦聰昨日出席亞洲國際娛樂展論壇時表示，澳門博彩市場難免面對挑戰，卻料影響輕微，並估計澳門博彩收入在未來10年翻倍至600億至700億美元。

出席同一場合的道源資本（Isola Capital）顧問蔡欣榮亦認為，最大挑戰非泰、日，反而在於酒店及中場賭枱皆不足。

方錦聰說，泰國開賭難免對澳門博彩業有點影響，但隨着澳門市場壯大，加上可發展穿梭泰國及澳門多站旅遊，反而可助澳門市場發展；日本開賭則料影響韓國博彩市場居多。

料澳門賭收10年翻倍

他更展望澳門今年賭收介乎250億至300億美元，到10年後可倍增至600億至700億美元。若橫琴與澳門有更佳聯繫並增設酒店，有助更多旅客訪澳，加上放寬賭枱上限及提升效率，均有助經營。以地區劃分，他認為澳門半島的娛樂場缺枱，路氹度假村則缺房。

在眾博企中，方錦聰認為銀河娛樂（0027）及金沙中國（1928）有最多容量去尋求增長，美高梅中國（2282）取得新賭枱後亦有空間提升表現。整個行業的非博彩業務，在未來10年有望提高至佔博彩收入的15％。

學者：善用橫琴 擴旅客容載量

曾在澳門博彩業界工作過的蔡欣榮認為，日本距離正式開賭估計需時最少7年，泰國開賭最少需時6年，兩國市場或會吸納部分澳門賭客，但他相信，對澳門博彩市場真正最大挑戰，在於酒店房間及中場賭枱皆不足。基於澳門在酒店住房、食物、語言及交通，均方便內地旅客，蔡欣榮相信，就算泰國及日本開賭，泰國的服務人員未必全部會操內地客慣用的語言，往返內地有一定距離，赴日本消費亦相對高昂，未能滿足到內地旅客一年多次往返的需求。

澳門大學博彩研究所所長馮家超在另一會議上稱訪澳旅客有逾半為即日客，因此可善用橫琴的空間增建酒店及更多非博彩設施，形成類似中央商務區的概念，藉此擴大旅客容載量。

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