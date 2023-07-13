渣打看好 料港今年GDP增4.3%

大幅放鬆樓市措施可能性低

報告指出，本港目前失業率處3%的低位，接近疫情前低位2.8%，家庭消費能力及消費意欲都可支持；內地旅客於今年4月至5月的每月入境人數恢復至約230萬人次，較2018年疫情前430萬人次仍有一距離。報告表示，政府最新一輪的電子消費券，可為本港零售業提供額外的推動力。

另外，渣打維持今年CPI增2.3%的預測，包括下半年價格上升壓力，尤其勞動力市場緊張而導致工資上漲。同時，與住宅相關的CPI權重為 34.3%，私人房產租金下降應有助抑制今年CPI通脹。

樓市方面，渣打認為政府大幅放鬆措施的可能性很低。只要高息率存在及內地市場情緒低迷，房地產市場便難以為經濟增長做出實質貢獻。即使上述風險減弱，以及樓市在今年稍後時間恢復，發展商會在樓市回暖之際減少庫存，屆時供應增加亦會限制價格上漲。