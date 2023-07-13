恒生首間「未來銀行」開幕 設智能櫃位

【明報專訊】恒生銀行（0011）首間「未來銀行」服務概念銀行於九龍塘又一城開幕，分行內設有銀行智能櫃位，服務包括港元、人民幣及美元的現金紙幣存款。恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，恒生銀行引進人性化的服務模式和數碼科技，為客人省卻輪候櫃位的時間。施穎茵同時透露，為了慶祝恒生銀行踏入90周年，逾30年歷史的中環總行將會「大變身」。
App設可疑交易舉報功能
恒生表示，為配合「未來銀行」的多元發展，恒生Mobile app將於7月底增設簡易版，提供較簡易的介面，處理基本數碼銀行服務，例如查看結餘、轉帳等。另外，App內增設懷疑可疑交易的舉報功能，按一鍵即可聯絡職員。
恒生銀行個人銀行業務分銷主管麥中和表示，智能櫃位除提供提款及存款服務，亦可更改客戶個人資料等全方面分行服務，與一般ATM定位不同。至於人手方面，他稱增設「未來分行」不會影響現時分行人手安排，目前人手與疫情前相若，亦會在大灣區及財富管理等業務，以及數碼大使方面招聘人手。
另外，金管局近日放寬自用住宅物業按揭成數，恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，作為業界持份者會全方位配合，令到銀行體系可以保持整體穩定。被問及按揭查詢有否增多，她稱，市場消息仍要消化，亦很視乎客戶反應、樓市各方面因素。