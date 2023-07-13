彭博：金監總局籲內銀回應高盛唱淡

招行還擊：報告計算缺邏輯

工商銀行和農業銀行昨日股價無升跌，自高盛報告發出當日起，農行約在一周下跌9.69%，工行下跌7.95%。彭博社表示，金監總局未向銀行給予具體指導意見，當局沒有回應彭博查詢，工行和農行也未作出回應。

早於周一，招商銀行（3968）已針對高盛報告發出澄清聲明，指高盛報告計算招行債務投資組合的隱含損失率缺乏邏輯性、對地方政府融資平台債務數據存在錯誤，對部分投資者產生誤導，並引發投資者對該行資產質量的擔憂。例如高盛推測招行對政府平台融資約1萬億元人民幣，惟該行稱截至去年底，表內貸款只有1325.64億元人民幣，僅佔招行全部貸款的2.32%。招行H股在報告中被降目標價11%至34.24元，評級維持中性，昨日收市上升1.82%報33.6元，較報告發表前仍跌4.43%。

官媒《證券時報》亦在上周發文，指高盛報告誤讀內銀基本因素，稱通過地方政府加大紓困力度、金融機構降低利息負擔和重組債務期間，有效化解現存房地產風險項目，而今年當局加強基建投資，有利於城投平台恢復現金流及盈利。高盛亦向內媒解畫，稱該行並非唱空內銀，其報告核心內容為若地方債務被允許展期，則違約風險可控。

內地經濟增長放緩，官方對看淡股市言論最近較為緊張，上月底知名財經作家吳曉波被指炒作失業率及散布證券市場負面消息等，禁止在微博平台上發言。