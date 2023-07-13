明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

聯儲前副主席：加息已到最後階段

【明報專訊】市場預期美國接近完成加息周期，聯儲局前副主席克拉里達（ Richard Clarida）在港出席金融學院活動時表示，現時聯儲局、歐央行和英倫銀行已將利率升至限制性水平，通脹已經見頂。不過今年通脹持續程度超過央行的預期，認為三大央行仍然需要進一步加息，聯儲局在本月成功地將市場減息的預期時間，延長至最快在明年才開始。他又指加息已到最後階段（last mile），現在對央行如何作出決策是最具挑戰性。

克拉里達預期，美國通脹明年仍會超過2%的長期平均目標，至2025年才會接近2%，不過聯儲局已明言會在通脹降至2%前減息，以免在通脹進入目標範圍時仍在緊縮政策，他預期一旦有動力令通脹下降，當局便會開始考慮下調利率。他又認為，美國長遠的中性利率，即不會令經濟緊縮或擴張的利率水平在2.5厘至3厘，即新冠疫情爆發前的水平，不過未來央行量化寬鬆規模會較以往小，投資者需要持有更多主權債券，因此孳息率曲線料比過去傾斜，他預期未來3至5年會出現上述走向。

稱局方不會改變2%通脹目標

聯儲局在2020年更新政策目標，改以平均通脹水平為目標，長遠仍定為2%。市場有意見認為，聯儲局若在明年公布的檢討中提高通脹目標，會有助央行減少加息幅度，減低對美國經濟的影響。不過當年有參與目標政策設定的克拉里達認為，當局不會改變2%目標，雖然經濟在通脹處3%水平仍能運作，不過各國央行長期將目標定在2%，一旦改變將對央行信譽有影響，政策最好有路徑依循，根據現有政策而制定。他又指出，市場價格已反映聯儲局可以將通脹降至2%，若聯儲局現在表示可接受維持更高通脹水平，幾乎可以肯定債息率下跌、市場拋售風險資產，最終會損害經濟。

對於美國經濟預期，克拉里達指出美國需要通過勞工市場放緩，令工資通脹下降，無可避免會出現技術性衰退，至明年中美國失業率升至4.5%至5%，但他認為在此情况下仍可視為經濟成功軟着陸。

相關字詞﹕美國經濟 克拉里達 技術性衰退 美國通脹 聯儲局 加息

上 / 下一篇新聞

李強晤科企 指平台經濟大有可為 要求賦能實體經濟發展 履行社會責任
李強晤科企 指平台經濟大有可為 要求賦能實體經濟發展 履行社會責任
彭博：金監總局籲內銀回應高盛唱淡
彭博：金監總局籲內銀回應高盛唱淡
恒生首間「未來銀行」開幕 設智能櫃位
恒生首間「未來銀行」開幕 設智能櫃位
許正宇：ESG人才培訓課程達36個
許正宇：ESG人才培訓課程達36個
渣打看好 料港今年GDP增4.3%
渣打看好 料港今年GDP增4.3%
新股略回暖 巨星暗盤升三成 Keep首掛保不失 連續7隻不破底近期罕見
新股略回暖 巨星暗盤升三成 Keep首掛保不失 連續7隻不破底近期罕見
路透：字節跳動允美員工售股套現
路透：字節跳動允美員工售股套現
瑞信方錦聰：日泰開賭 對澳門影響微
瑞信方錦聰：日泰開賭 對澳門影響微
港交所委任周健男為內地業務發展主管
港交所委任周健男為內地業務發展主管
淡馬錫擱置出售和記港口兩成股權
淡馬錫擱置出售和記港口兩成股權
德昌電機首財季營業額升14%
德昌電機首財季營業額升14%
法拉第未來：財報審計錯誤 正積極重報
法拉第未來：財報審計錯誤 正積極重報
恒基發展盈警 料半年蝕1800萬
恒基發展盈警 料半年蝕1800萬
安東油田服務 次季新訂單增28%
安東油田服務 次季新訂單增28%
美CPI升3%低預期 逾兩年最小 市場料月底最後一次加息 美匯受壓
美CPI升3%低預期 逾兩年最小 市場料月底最後一次加息 美匯受壓
納指100採特殊調權 降巨企權重免過高
納指100採特殊調權 降巨企權重免過高
Arm傳洽引入Nvidia 成上市前錨定投資者
Arm傳洽引入Nvidia 成上市前錨定投資者
張兆聰：全球炒落後 港科技股留意閱文
張兆聰：全球炒落後 港科技股留意閱文
美元定存高息精選
美元定存高息精選
技術取勝：中興通訊29元不宜失守
技術取勝：中興通訊29元不宜失守
劉思明：平台經濟受捧 暑假休閒概念續炒作
劉思明：平台經濟受捧 暑假休閒概念續炒作
周顯：港星商廈巿場的不同
周顯：港星商廈巿場的不同
湯文亮：耶倫訪華揭民主制度虛偽
湯文亮：耶倫訪華揭民主制度虛偽
帝景園9年首蝕讓 多按盤6000萬沽 半山豪宅連錄損手 璈珀7年實輸近千萬
帝景園9年首蝕讓 多按盤6000萬沽 半山豪宅連錄損手 璈珀7年實輸近千萬
外籍機師1.8萬租昇薈兩房戶
外籍機師1.8萬租昇薈兩房戶
親海駅2期最快下周開價 料涉132伙
親海駅2期最快下周開價 料涉132伙
太古柴灣車廠項目最快明年推 涉850伙
太古柴灣車廠項目最快明年推 涉850伙
正八放售企廣3期全層 市值1.8億
正八放售企廣3期全層 市值1.8億
財團藍地申建288伙 規劃署不反對
財團藍地申建288伙 規劃署不反對
高力：新田科技城宜引發展商合作
高力：新田科技城宜引發展商合作
北都尚處規劃階段 區內買樓須睇長線
北都尚處規劃階段 區內買樓須睇長線