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經濟

李強晤科企 指平台經濟大有可為 要求賦能實體經濟發展 履行社會責任

【明報專訊】國務院總理李強昨日下午主持平台企業座談會，多家科網企業如美團（3690）、京東集團（9618）、阿里雲代表均有出席或書面發言。李強於會上提及現代化國家過程中，平台經濟大有可為，冀廣大平台企業練好「內功」加油幹，持續推創新突破，更好賦能實體經濟發展，積極履行社會責任；發改委昨日較早時亦指出，將聯合有關部門推出平台企業典型投資案例，支持平台企業創造就業，於國際競爭中積極作用。平台既然風光明媚，科網股自然普遍上升，昨日帶動恒指重上10天線（見圖）。

昨日聯同李強出席會議的有副總理丁薛祥。而座談會上，小紅書、海智在線、貨拉拉、阿里雲、徐工漢雲、抖音、智聯招聘等企業負責人先後發言，拼多多（美：PDD）、京東、歐冶雲商、BOSS直聘（2076）、航天雲網、卡奧斯等企業負責人提交了書面發言。

李強會上亦強調，各級政府要着力營造公平競爭的市場環境，完善投資准入、新技術新業務安全評估等政策，健全透明、可預期的常態化監管制度，降低企業合規經營成本，促進行業良性發展。

發改委同日公布

推平台企業典型投資案例

另一方面，發改委昨日公布，將會同有關部門持續推出平台企業典型投資案例，支持平台企業在引領發展、創造就業和國際競爭中發揮更加積極的作用。連串消息帶動科網股普遍做好，其中被點名為典型投資案例的騰訊控股（0700）、阿里巴巴（9988）和美團均受惠，美團昨日股價彈4.3%，為升幅最大藍籌，騰訊升1.9%、阿里巴巴漲1.2%、京東亦揚1.5%。港股收市後，阿里、京東等重磅中概股在美股ADR早段續升約2%至3%。

科網股做好，加上人民幣匯價持續回勇，帶動港股三連升，恒指昨收市升201點，報18,860點，3天累升494點，大市成交金額838億元。北水卻連續3日錄得淨流走，淨走金額由上日的12億元增加至20.8億元。

港股連升3天累漲494點

北水持續淨流走

第一上海首席策略師葉尚志表示，雖然大市連升3天，但依然未見有大成交配合升勢，成交量持續低企，昨日僅錄得有800多億元成交，反映資金進場的意願仍低，認為港股仍未確認完尋底，宜對短線後市保持警惕。

分析：升勢無成交配合

短線宜保持警惕

另外，美國6月通脹放緩至按年上升3%，低過市場預期，亦較上月急降1個百分點，美匯指數昨晚跌至近101點邊緣，繼續助推人民幣回升，在岸人民幣昨早升穿7.2水平並企穩，截至晚上8時半報7.184，上升253點子（1元等於1萬點子），見逾兩周新高，離岸人民幣報7.178，上升358點子，創3周以來高位。人民銀行昨日開出中間價報7.1765，較周二上升121點子，中間價較市場預期偏強147點子，連續10個交易日偏強逾100點子以上。

明報記者

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