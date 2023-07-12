淡馬錫：決定售股前 將與螞蟻會談

Sipahimalani表示，螞蟻正與主要股東洽談，「投資者必須自行判斷，他們需要的是流動性，還是着眼於企業前景」。

要了解大幅調低估值原因

由阿里巴巴（9988）持股33%的螞蟻集團，被內地監管機構判處逾71億元人民幣的罰款後，計劃回購最多7.6%的股份。據彭博社報道，每個螞蟻集團的投資者最多可出售手上7.6%的股份，而不是全數套現。

此外，受主要央行加息、利率上漲等因素影響，淡馬錫在截至3月底的財年，投資組合淨值跌至3820億坡元（約2.2萬億港元），按年縮水5.2%。年度股東總回報率為負5.07%，是2016年以來最差的表現。隨着地緣政治緊張形勢加劇，以及環球經濟增長放緩，全球投資者正面臨艱難時期。淡馬錫行政總裁Dilhan Pillay強調，投資形勢面臨經濟脫鈎、保護主義，以及能源安全等風險。

稱經濟充滿挑戰 保持審慎投資

淡馬錫表示，鑑於經濟環境充滿挑戰，將保持審慎的投資態度，預期本財年的投資將會放緩。淡馬錫是全球排名十大的主權財富基金之一，其在亞洲的投資比例為63%，大多在新加坡和中國。

（綜合報道）

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