淡馬錫：決定售股前 將與螞蟻會談

【明報專訊】彭博社報道，新加坡主權財富基金淡馬錫控股（Temasek Holdings）的投資總監Rohit Sipahimalani表示，將與螞蟻集團會談，了解螞蟻集團大幅調低估值的原因，才決定是否參與其股份回購計劃。根據螞蟻早前公布的回購計劃，其集團估值為5671億元人民幣（折合約785億美元），較2020年時的估值大幅縮水七成，並較淡馬錫2018年入股螞蟻時的1500億美元估值，縮水48％。
Sipahimalani表示，螞蟻正與主要股東洽談，「投資者必須自行判斷，他們需要的是流動性，還是着眼於企業前景」。
要了解大幅調低估值原因
由阿里巴巴（9988）持股33%的螞蟻集團，被內地監管機構判處逾71億元人民幣的罰款後，計劃回購最多7.6%的股份。據彭博社報道，每個螞蟻集團的投資者最多可出售手上7.6%的股份，而不是全數套現。
此外，受主要央行加息、利率上漲等因素影響，淡馬錫在截至3月底的財年，投資組合淨值跌至3820億坡元（約2.2萬億港元），按年縮水5.2%。年度股東總回報率為負5.07%，是2016年以來最差的表現。隨着地緣政治緊張形勢加劇，以及環球經濟增長放緩，全球投資者正面臨艱難時期。淡馬錫行政總裁Dilhan Pillay強調，投資形勢面臨經濟脫鈎、保護主義，以及能源安全等風險。
稱經濟充滿挑戰 保持審慎投資
淡馬錫表示，鑑於經濟環境充滿挑戰，將保持審慎的投資態度，預期本財年的投資將會放緩。淡馬錫是全球排名十大的主權財富基金之一，其在亞洲的投資比例為63%，大多在新加坡和中國。