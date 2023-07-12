明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

鴻海退出印度半導體合資企業 路透：政府未批出補助感擔憂

【明報專訊】正加快擴張印度供應鏈的蘋果代工商鴻海（台：2317），突然宣布退出與印度礦業及石油集團Vedanta價值195億美元（約1521億港元）的半導體合資企業。鴻海未詳細說明退出原因。路透引述知情人士稱，鴻海對印度政府遲遲未批出補助感到擔憂，遂決定退出該合資企業。此消息在印度引起震動，許多媒體以印度發展半導體產業計劃受挫的角度報道這宗消息。印度電子及資訊科技部強調，鴻海退出合資企業的決定，對印度發展半導體的目標沒有影響。

鴻海表示，尚未對合資企業注入資金或固定資產，因此毋須為退出合作而減值。鴻海又強調，仍將繼續支持印度政府的「印度製造」願景，並對印度半導體產業充滿信心，將尋找合作伙伴，就新的半導體設廠計劃，向印度政府重新提交資助申請。

政府曾稱最多提供近50%補助

鴻海退出後，該合資企業將改由Vedanta全資擁有。Vedanta表示，會與其他合作伙伴合作，建立印度第一家晶圓廠。

鴻海去年與Vedanta達成合作協議，在印度總理莫迪（Narendra Modi）的家鄉古吉拉特邦（Gujarat）建立晶圓廠及顯示屏生產設施。在洽談合資協議時，銳意推進晶片生產本地化的印度政府，拋出了價值100億美元的「半導體任務」（ISM）獎勵計劃，供商界提交申請，政府最多會向投資半導體的廠商，提供接近50%的補助與獎勵。鴻海的合資企業也向該獎勵計劃提交申請，並表示會就該合資企業投資1.187億美元（約9.3億港元），換取對該合資企業的四成持股。

在鴻海與Vedanta宣布建廠計劃後，莫迪形容該項目是推動印度晶片產業的「重要一步」。不過該項目進展緩慢，且波折重重。據路透社此前報道，該項目遇到的問題，包括與歐洲晶片製造商意法半導體（STMicroelectronics）（美：STM）作為技術合作伙伴的談判陷入僵局。

印度電子及資訊科技部表示，該合資企業原本申請興建28納米製程的晶圓廠，惟鴻海和Vedanta均沒有製造半導體的經驗，且沒有找到適當的技術合作伙伴，於是又遞交了新的40納米製程晶圓廠申請書。路透社引述消息人士稱，印度政府曾對合資企業的成本估算提出疑問。

分析：「印度製造」進程受挫

行業分析機構Counterpoint研究部門副總裁Neil Shah指出，這宗交易失敗無疑是推動「印度製造」進程的一次挫折。連同鴻海與Vedanta的資助申請在內，印度政府的「半導體任務」獎勵計劃所收到的全部3項申請，至今全部陷於停滯。

不過印度政府一再表示，有信心吸引投資者在印度生產半導體，並預計到2026年，其半導體市場價值將達到630億美元。美光科技（美：MU）上月表示，將投資最多8.25億美元，在印度設立晶片封裝設施。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕印度製造 退出 鴻海 印度 半導體

上 / 下一篇新聞

內地上月社融增逾4萬億 勝預期 分析：M2等增速放緩 反映信貸需求下滑
內地上月社融增逾4萬億 勝預期 分析：M2等增速放緩 反映信貸需求下滑
美匯指數跌穿102 人民幣四連升重上7.2
美匯指數跌穿102 人民幣四連升重上7.2
恒指兩連升再漲180點 分析：暫脫險
恒指兩連升再漲180點 分析：暫脫險
新能源車做好 蔚來升近12%
新能源車做好 蔚來升近12%
科倫博泰首掛漲逾3％ Keep今掛牌暗盤微升
科倫博泰首掛漲逾3％ Keep今掛牌暗盤微升
A股或迎歷來第四大IPO
A股或迎歷來第四大IPO
匯豐調查：美國反ESG比例上升
匯豐調查：美國反ESG比例上升
GfK獲香港電視收視研究6年合約 明年7月生效 數據樣本模式與現時相若
GfK獲香港電視收視研究6年合約 明年7月生效 數據樣本模式與現時相若
用戶收看電視節目習慣改變 收視統計模式曾起爭論
用戶收看電視節目習慣改變 收視統計模式曾起爭論
澳門旅遊局：海外旅客返疫前兩成
澳門旅遊局：海外旅客返疫前兩成
「還息不還本」本月底到期 金管局：將有序退出
「還息不還本」本月底到期 金管局：將有序退出
會財局：中小會計師行屢現審計缺失
會財局：中小會計師行屢現審計缺失
吉利汽車：與母企及雷諾成立合資公司
吉利汽車：與母企及雷諾成立合資公司
過去一年港交所擴互聯互通 歐冠昇：9年來最多
過去一年港交所擴互聯互通 歐冠昇：9年來最多
淡馬錫：決定售股前 將與螞蟻會談
淡馬錫：決定售股前 將與螞蟻會談
進口商囤積 亞洲大米價飈至逾兩年高位
進口商囤積 亞洲大米價飈至逾兩年高位
張兆聰：Tesla擬推新自動駕駛 智能座倉股熱炒
張兆聰：Tesla擬推新自動駕駛 智能座倉股熱炒
港元定存高息精選
港元定存高息精選
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）：投資中國股巿 可採「槓鈴策略」
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）：投資中國股巿 可採「槓鈴策略」
技術取勝：銀娛反彈料54元有阻力
技術取勝：銀娛反彈料54元有阻力
劉思明：汽車相關小回大漲 可追落後
劉思明：汽車相關小回大漲 可追落後
周顯：港股最衰時刻未到？
周顯：港股最衰時刻未到？
湯文亮：放寬逆周期措施 銀行不用追差價
湯文亮：放寬逆周期措施 銀行不用追差價
內地生租希爾頓中心 呎租47元破頂 媲美大圍柏傲莊 月租2萬高市價15%
內地生租希爾頓中心 呎租47元破頂 媲美大圍柏傲莊 月租2萬高市價15%
御半山1房移民盤465萬沽 5年實蝕近一成
御半山1房移民盤465萬沽 5年實蝕近一成
海盈山滙都I周六齊開售共296伙
海盈山滙都I周六齊開售共296伙
上半年1502宗三辣稅成交 BSD稅款激增逾倍
上半年1502宗三辣稅成交 BSD稅款激增逾倍
宏安油塘工廈申放寬高限重建676伙
宏安油塘工廈申放寬高限重建676伙
洪水橋滙都主打兩房 鄰近輕鐵站
洪水橋滙都主打兩房 鄰近輕鐵站
輕輕鬆鬆往深圳消遣
輕輕鬆鬆往深圳消遣
劉敬華：木星資產管理看好美澳國債
劉敬華：木星資產管理看好美澳國債