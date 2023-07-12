劉敬華：木星資產管理看好美澳國債

美息走向為影響下半年債市表現的關鍵因素，Ariel Bezalel及Harry Richards均指出，債市價格顯示市場傾向預期聯儲局將於7月再加息0.25厘，儘管下半年仍存在加息的可能性，但認為息口即將見頂，基於下半年市場面對主要風險不再是通脹，而是經濟增長疲弱，這原於過去15個月環球經濟體面對極大幅度的貨幣緊縮，美國經歷史上最激進的加息周期之一，若觀察長期的趨勢，美國貨幣供應增長按年計正經歷自1930年代以來最急速的收縮，正如聯儲局所言，貨幣政策往往會出現「長期且可變的滯後」情况，而緊縮政策的影響很大機會於今年下半年顯現。

經濟料衰退 息口即將見頂

Bezalel續稱，美聯儲當下加息愈多，未來愈難煞停經濟下滑，目前美國存款利率與美國貨幣市場基金收益率仍存在差距，為免銀行存款因此而外流，美國銀行有需要提升存款利率，這或促使銀行進一步收緊貸款標準，同時銀行業還要面對孳息曲線倒掛、經濟衰退風險及商業地產風險敞口的壓力，預期下半年整體銀行貸款將減少，這將對經濟增長構成更大壓力，因此現階段最需要關注的不再是加息，而是聯儲局何時減息。

政府債偏高孳息率料將回落

對於減息時間點，Bezalel稱，較難預計具體的減息時間，因美聯儲的行動和言論往往取決於短期的經濟數據和通脹路徑，但可以預期的是，美國經濟較難長期處於利率偏高的環境，若參考過去的數據，二戰以來，每個加息周期的最後一次加息，與減息周期的第一次減息之間的平均時間差距僅為6個月，這顯示美聯儲往往過度加息，並且被迫需以較市場想像更快的速度扭轉貨幣政策，而木星資產管理預期的基本情境為，美國經濟增長放緩速度將較市場和美聯儲預期的快速，從而導致貨幣政策調整，而調整的催化劑，或來自經濟方面的「意外事故」，當經歷長期的低息環境後，聯儲局試圖收緊系統中的流動性以為通脹降溫時，發生金融事故的風險特別高，承認難以預測事故會在經濟哪一環節發生，惟目前該公司仍密切注視美國銀行業的情况。

歐電訊業高收益債具投資價值

無論是息口見頂，還是減息，均將利好債價表現。Bezalel及Richards均看好下半年優質政府債券的表現，特別是已發展市場的政府債券，隨着經濟增長及通脹同時放緩，預期目前已發展市場政府債偏高的孳息率將回落，當中較看好美國國債及澳洲國債。現時他們管理的債券投資組合，除持有美國及澳洲國債外，亦持有新西蘭、英國及瑞典的政府債，而亞洲市場方面則持有南韓政府債，因當中許多經濟體已開始感受到利率上升的壓力，尤其是在住宅或商業房地產方面，這些經濟體很難將息口維持在此偏高水平，更不用說更高。

至於高收益債券方面，Bezalel指出，高收益債券的違約率一般會於經濟衰退期間上升，過去12個月美國高收益債券的違約率與長期歷史平均水平相若，而最近開始上升，但認為即使高收益債券違約率升至經濟衰退時的水平，仍可在防守性較高行業發行的高收益債券中找到投資機會，如近期仍可於歐洲和英國的電訊行業，以及歐洲大型銀行所發行的高收益債券中看到個別投資價值，並認為可於債券投資組合配置優質政府債券，以平衡高收益企業債券的風險敞口，參考過往歷史數據，這種債券組合的波動性可與投資級別債券相若，回報則可近高收益債券，但前提是需視乎市况調整配置比例，而其有份管理的債券投資組合便於過去數月逐步減低高收益債券比重，並增加於高質素政府債券的配置，與此同時，其投資組合偏向防守性行業及具有擔保的債券，並且偏好短期債券，以增加投資組合的防守性。

明報記者 劉敬華

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