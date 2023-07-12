明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

上半年1502宗三辣稅成交 BSD稅款激增逾倍

【明報專訊】上半年樓市復蘇，連帶辣稅成交亦有所增加。稅務局最新資料顯示，今年上半年三大辣稅（包括額外印花稅SSD、買家印花稅BSD及住宅雙倍印花稅DSD）合共1502宗成交，較去年下半年的1165宗升近29%，所涉稅款就由去年下半年22.77億元增76%至40.07億元。

三大辣稅中，以反映非本港或公司客入市的BSD成交表現最突出，上半年有387宗相關成交，較去年下半年多82%，所涉稅款13.55億元，較去年下半年6.47億元大升近1.1倍；反映投資者入市的住宅DSD成交，上半年共有1030宗成交，半年升20%，涉稅款約26.19億元，較去年下半年上升68.1%；至於反映短炒情况的SSD成交，上半年有85宗，較去年下半年的95宗少10.5%，涉及3350萬元稅款，亦比去年下半年7050萬元少52%。

按月方面，上月三大辣稅共錄241宗成交，按月微升約12%，涉及稅款8.034億元，按月增7.3%，當中BSD成交有72宗，按月升26%，稅款達3.258億元，按月增約26.9%之餘，亦創2021年12月後的一年半新高；上月DSD成交有153宗，按月微升逾1%，稅款約4.702億元，按月跌4%；SSD成交上月有16宗，較5月高1.3倍，涉740萬元稅款，按月增2.4倍，同為今年3月後新高。

上月BSD稅款涉逾3億

年半新高

仲量聯行香港主席曾煥平指出，受到按息上升、龐大住宅新供應及內地買家未有重投本港樓市等因素影響下，中小型住宅價格首季上升4%後，次季則回落1.2%，樓市正經歷自2008年以來最長的調整期，且尚未見底，並預期待息口回落，樓市有機會於2至3年後才復蘇。他預期，中小型住宅價格下半年將下跌5%至10%，豪宅價格跌幅則限於5%內，鑑於現時樓市面對的不利因素，政府應撤銷冷卻樓市措施，尤其是印花稅方面的措施，並取消壓測，賦予銀行彈性自行評估按揭風險。

相關字詞﹕仲量聯行 額外印花稅SSD 雙倍印花稅DSD 買家印花稅BSD 三大辣稅

上 / 下一篇新聞

內地上月社融增逾4萬億 勝預期 分析：M2等增速放緩 反映信貸需求下滑
內地上月社融增逾4萬億 勝預期 分析：M2等增速放緩 反映信貸需求下滑
美匯指數跌穿102 人民幣四連升重上7.2
美匯指數跌穿102 人民幣四連升重上7.2
恒指兩連升再漲180點 分析：暫脫險
恒指兩連升再漲180點 分析：暫脫險
新能源車做好 蔚來升近12%
新能源車做好 蔚來升近12%
科倫博泰首掛漲逾3％ Keep今掛牌暗盤微升
科倫博泰首掛漲逾3％ Keep今掛牌暗盤微升
A股或迎歷來第四大IPO
A股或迎歷來第四大IPO
匯豐調查：美國反ESG比例上升
匯豐調查：美國反ESG比例上升
GfK獲香港電視收視研究6年合約 明年7月生效 數據樣本模式與現時相若
GfK獲香港電視收視研究6年合約 明年7月生效 數據樣本模式與現時相若
用戶收看電視節目習慣改變 收視統計模式曾起爭論
用戶收看電視節目習慣改變 收視統計模式曾起爭論
澳門旅遊局：海外旅客返疫前兩成
澳門旅遊局：海外旅客返疫前兩成
「還息不還本」本月底到期 金管局：將有序退出
「還息不還本」本月底到期 金管局：將有序退出
會財局：中小會計師行屢現審計缺失
會財局：中小會計師行屢現審計缺失
吉利汽車：與母企及雷諾成立合資公司
吉利汽車：與母企及雷諾成立合資公司
過去一年港交所擴互聯互通 歐冠昇：9年來最多
過去一年港交所擴互聯互通 歐冠昇：9年來最多
鴻海退出印度半導體合資企業 路透：政府未批出補助感擔憂
鴻海退出印度半導體合資企業 路透：政府未批出補助感擔憂
淡馬錫：決定售股前 將與螞蟻會談
淡馬錫：決定售股前 將與螞蟻會談
進口商囤積 亞洲大米價飈至逾兩年高位
進口商囤積 亞洲大米價飈至逾兩年高位
張兆聰：Tesla擬推新自動駕駛 智能座倉股熱炒
張兆聰：Tesla擬推新自動駕駛 智能座倉股熱炒
港元定存高息精選
港元定存高息精選
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）：投資中國股巿 可採「槓鈴策略」
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）：投資中國股巿 可採「槓鈴策略」
技術取勝：銀娛反彈料54元有阻力
技術取勝：銀娛反彈料54元有阻力
劉思明：汽車相關小回大漲 可追落後
劉思明：汽車相關小回大漲 可追落後
周顯：港股最衰時刻未到？
周顯：港股最衰時刻未到？
湯文亮：放寬逆周期措施 銀行不用追差價
湯文亮：放寬逆周期措施 銀行不用追差價
內地生租希爾頓中心 呎租47元破頂 媲美大圍柏傲莊 月租2萬高市價15%
內地生租希爾頓中心 呎租47元破頂 媲美大圍柏傲莊 月租2萬高市價15%
御半山1房移民盤465萬沽 5年實蝕近一成
御半山1房移民盤465萬沽 5年實蝕近一成
海盈山滙都I周六齊開售共296伙
海盈山滙都I周六齊開售共296伙
宏安油塘工廈申放寬高限重建676伙
宏安油塘工廈申放寬高限重建676伙
洪水橋滙都主打兩房 鄰近輕鐵站
洪水橋滙都主打兩房 鄰近輕鐵站
輕輕鬆鬆往深圳消遣
輕輕鬆鬆往深圳消遣
劉敬華：木星資產管理看好美澳國債
劉敬華：木星資產管理看好美澳國債