上半年1502宗三辣稅成交 BSD稅款激增逾倍

三大辣稅中，以反映非本港或公司客入市的BSD成交表現最突出，上半年有387宗相關成交，較去年下半年多82%，所涉稅款13.55億元，較去年下半年6.47億元大升近1.1倍；反映投資者入市的住宅DSD成交，上半年共有1030宗成交，半年升20%，涉稅款約26.19億元，較去年下半年上升68.1%；至於反映短炒情况的SSD成交，上半年有85宗，較去年下半年的95宗少10.5%，涉及3350萬元稅款，亦比去年下半年7050萬元少52%。

按月方面，上月三大辣稅共錄241宗成交，按月微升約12%，涉及稅款8.034億元，按月增7.3%，當中BSD成交有72宗，按月升26%，稅款達3.258億元，按月增約26.9%之餘，亦創2021年12月後的一年半新高；上月DSD成交有153宗，按月微升逾1%，稅款約4.702億元，按月跌4%；SSD成交上月有16宗，較5月高1.3倍，涉740萬元稅款，按月增2.4倍，同為今年3月後新高。

上月BSD稅款涉逾3億

年半新高

仲量聯行香港主席曾煥平指出，受到按息上升、龐大住宅新供應及內地買家未有重投本港樓市等因素影響下，中小型住宅價格首季上升4%後，次季則回落1.2%，樓市正經歷自2008年以來最長的調整期，且尚未見底，並預期待息口回落，樓市有機會於2至3年後才復蘇。他預期，中小型住宅價格下半年將下跌5%至10%，豪宅價格跌幅則限於5%內，鑑於現時樓市面對的不利因素，政府應撤銷冷卻樓市措施，尤其是印花稅方面的措施，並取消壓測，賦予銀行彈性自行評估按揭風險。