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經濟

香港地產

海盈山滙都I周六齊開售共296伙

【明報專訊】嘉里（0683）牽頭、樓花期長約22個月的黃竹坑站港島南岸第4A期海盈山，以及泛海（0129）旗下樓花期約兩年的元朗洪水橋滙都I（示範單位詳見B4版睇樓手冊），昨日齊上載首輪銷售安排，同步落實於本周六以價單形式開售共296伙，成為金管局上周五公布放寬按揭成數後首個大型全新盤銷售活動。

其中海盈山昨晚加推2號價單，涉45伙，並落實周六以價單形式首輪開售108伙，而下周一起則推出7伙招標。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目加推2號價單共45伙，戶型涵蓋1房至3房，包括12伙1房戶、22伙2房戶及11伙3房戶，實用面積394至914方呎，價單定價1194.7萬元至3500萬元，價單呎價29,645元至40,650元，維持最高折扣18%，折實價約979.7萬至2870萬元，折實實呎24,309至33,333元。

HENLEY PARK次輪沽約51伙

滙都I 昨亦公布，落實周六以價單形式首輪開售188伙，包括66個1房戶、112個2房戶、5個3房戶及5個特色戶，實用287至498方呎，提供最高折扣14%，折實價由約440.92萬至714.4萬元，折實實呎12,688元至15,773元。至於已屆現樓、昨午約5時起進行次輪銷售82伙的恒地（0012）啟德HENLEY PARK，料沽出約51伙。

會德豐上半年吸金113億

另外，上半年積極賣樓的會德豐地產，該集團副主席兼常務董事黃光耀表示，上半年集團銷售額逾113億元，較去年全年96億元多出近兩成，銷售表現理想，其中藍田KOKO系列累售逾530伙、套現逾43億元；啟德MONACO系列累沽832伙。會德豐下半年擬推出4個新盤，共約1800伙，其中灣仔春園街項目料先於9月推售，涉90伙，其次為將軍澳日出康城第12期、項目分3期發展共涉1335伙，而下半年先行推售為項目1、2期；還有啟德跑道區合作項目Park Peninsula第1期、涉361伙，以及山頂種植道1號的5間洋房。黃又稱，近日集團以17.2億元投得堅尼地城西寧街與域多利道交界的地皮，將興建500伙至600伙精品住宅項目，估計總投資額約40億至45億元。

相關字詞﹕會德豐 滙都I 海盈山

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