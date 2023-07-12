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經濟
2023年7月12日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
內地上月社融增逾4萬億 勝預期 分析：M2等增速放緩 反映信貸需求下滑
美匯指數跌穿102 人民幣四連升重上7.2
恒指兩連升再漲180點 分析：暫脫險
新能源車做好 蔚來升近12%
科倫博泰首掛漲逾3％ Keep今掛牌暗盤微升
A股或迎歷來第四大IPO
匯豐調查：美國反ESG比例上升
GfK獲香港電視收視研究6年合約 明年7月生效 數據樣本模式與現時相若
用戶收看電視節目習慣改變 收視統計模式曾起爭論
澳門旅遊局：海外旅客返疫前兩成
「還息不還本」本月底到期 金管局：將有序退出
會財局：中小會計師行屢現審計缺失
吉利汽車：與母企及雷諾成立合資公司
過去一年港交所擴互聯互通 歐冠昇：9年來最多
鴻海退出印度半導體合資企業 路透：政府未批出補助感擔憂
淡馬錫：決定售股前 將與螞蟻會談
進口商囤積 亞洲大米價飈至逾兩年高位
張兆聰：Tesla擬推新自動駕駛 智能座倉股熱炒
港元定存高息精選
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）：投資中國股巿 可採「槓鈴策略」
技術取勝：銀娛反彈料54元有阻力
劉思明：汽車相關小回大漲 可追落後
周顯：港股最衰時刻未到？
湯文亮：放寬逆周期措施 銀行不用追差價
內地生租希爾頓中心 呎租47元破頂 媲美大圍柏傲莊 月租2萬高市價15%
御半山1房移民盤465萬沽 5年實蝕近一成
海盈山滙都I周六齊開售共296伙
上半年1502宗三辣稅成交 BSD稅款激增逾倍
宏安油塘工廈申放寬高限重建676伙
洪水橋滙都主打兩房 鄰近輕鐵站
輕輕鬆鬆往深圳消遣
劉敬華：木星資產管理看好美澳國債
技術取勝：銀娛反彈料54元有阻力
【明報專訊】瑞聲科技或上試20元（圖）
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