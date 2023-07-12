明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

會財局：中小會計師行屢現審計缺失

【明報專訊】會計及財務匯報局發布2022年查察報告，上個財年會財局查察了55個公眾利益實體項目，較2020年增加近50%，並首次就6個非公眾利益實體項目進行查察。報告顯示，平均審計質素評級均略有改善至2.8分（1分最好，4分最差），2020年為3.1分，惟中小型會計師行，包括大多數類別B（審計10至100間）和類別C（審計10間以下）事務所的查察結果令人失望，重複出現審計缺失。

會財局所查察的14家類別Ｂ和類別C事務所的質素監控制度中，在審計項目及特定項目的承接及續任方面發現有缺失的數量，由2020年的33%大幅增至71%。查察部主管賴翠碧指出，該局會持續監察當前情况並採取進一步措施，特別是監察那些傾向接受與其經驗和資源不相稱的高風險和複雜項目的執業單位。類別 A（審計100間以上）事務所的審計質素則有逐步提升的迹象。

缺失數量 兩年大增至71%

會財局主席黃天祐表示，對於核數師事務所而言，培養維持審計質素的文化至關重要。這種文化在核數師事務所之間存在很大程度的差異，認為這是缺失重複出現的根本原因之一。會財局無法監管核數師事務所的文化，但希望敦促公司領導層，包括事務所主席、管理合伙人和項目質素審核員，建立和加強重視審計質素的文化，以確保公眾對其專業水平及可靠性的期望。

此前有報道指美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）上月派員來港，就美國上市中概股的業績報告進行審查，黃天祐表示，不評論有關事宜，但若海外監管機構來港進行審計工作，局方會願意配合。

至於與內地跨境執法工作方面，他稱進展理想，有進一步消息就會公布。

相關字詞﹕黃天祐 查察 會財局

上 / 下一篇新聞

內地上月社融增逾4萬億 勝預期 分析：M2等增速放緩 反映信貸需求下滑
內地上月社融增逾4萬億 勝預期 分析：M2等增速放緩 反映信貸需求下滑
美匯指數跌穿102 人民幣四連升重上7.2
美匯指數跌穿102 人民幣四連升重上7.2
恒指兩連升再漲180點 分析：暫脫險
恒指兩連升再漲180點 分析：暫脫險
新能源車做好 蔚來升近12%
新能源車做好 蔚來升近12%
科倫博泰首掛漲逾3％ Keep今掛牌暗盤微升
科倫博泰首掛漲逾3％ Keep今掛牌暗盤微升
A股或迎歷來第四大IPO
A股或迎歷來第四大IPO
匯豐調查：美國反ESG比例上升
匯豐調查：美國反ESG比例上升
GfK獲香港電視收視研究6年合約 明年7月生效 數據樣本模式與現時相若
GfK獲香港電視收視研究6年合約 明年7月生效 數據樣本模式與現時相若
用戶收看電視節目習慣改變 收視統計模式曾起爭論
用戶收看電視節目習慣改變 收視統計模式曾起爭論
澳門旅遊局：海外旅客返疫前兩成
澳門旅遊局：海外旅客返疫前兩成
「還息不還本」本月底到期 金管局：將有序退出
「還息不還本」本月底到期 金管局：將有序退出
吉利汽車：與母企及雷諾成立合資公司
吉利汽車：與母企及雷諾成立合資公司
過去一年港交所擴互聯互通 歐冠昇：9年來最多
過去一年港交所擴互聯互通 歐冠昇：9年來最多
鴻海退出印度半導體合資企業 路透：政府未批出補助感擔憂
鴻海退出印度半導體合資企業 路透：政府未批出補助感擔憂
淡馬錫：決定售股前 將與螞蟻會談
淡馬錫：決定售股前 將與螞蟻會談
進口商囤積 亞洲大米價飈至逾兩年高位
進口商囤積 亞洲大米價飈至逾兩年高位
張兆聰：Tesla擬推新自動駕駛 智能座倉股熱炒
張兆聰：Tesla擬推新自動駕駛 智能座倉股熱炒
港元定存高息精選
港元定存高息精選
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）：投資中國股巿 可採「槓鈴策略」
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）：投資中國股巿 可採「槓鈴策略」
技術取勝：銀娛反彈料54元有阻力
技術取勝：銀娛反彈料54元有阻力
劉思明：汽車相關小回大漲 可追落後
劉思明：汽車相關小回大漲 可追落後
周顯：港股最衰時刻未到？
周顯：港股最衰時刻未到？
湯文亮：放寬逆周期措施 銀行不用追差價
湯文亮：放寬逆周期措施 銀行不用追差價
內地生租希爾頓中心 呎租47元破頂 媲美大圍柏傲莊 月租2萬高市價15%
內地生租希爾頓中心 呎租47元破頂 媲美大圍柏傲莊 月租2萬高市價15%
御半山1房移民盤465萬沽 5年實蝕近一成
御半山1房移民盤465萬沽 5年實蝕近一成
海盈山滙都I周六齊開售共296伙
海盈山滙都I周六齊開售共296伙
上半年1502宗三辣稅成交 BSD稅款激增逾倍
上半年1502宗三辣稅成交 BSD稅款激增逾倍
宏安油塘工廈申放寬高限重建676伙
宏安油塘工廈申放寬高限重建676伙
洪水橋滙都主打兩房 鄰近輕鐵站
洪水橋滙都主打兩房 鄰近輕鐵站
輕輕鬆鬆往深圳消遣
輕輕鬆鬆往深圳消遣
劉敬華：木星資產管理看好美澳國債
劉敬華：木星資產管理看好美澳國債