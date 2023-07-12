「還息不還本」本月底到期 金管局：將有序退出

過渡至企業回復正常還款

金管局指出，計劃在疫情期間先後展期6次，實行超過3年，合資格企業參與率由初期的16%下跌至1%，選擇部分本金還款的企業數目則穩步上升，反映部分企業的還款能力已經得到改善。考慮到疫情已經過去，本港經濟正在穩步復甦，協調機制認為計劃已經完成使命，應該展開有序退出程序。但鑑於部分企業資金周轉情況尚未完全恢復，協調機制經聽取工商界的意見後，決定進一步優化現有的部分本金還款選項，讓目前正在參與計劃下「還息不還本」安排的企業逐步回復至正常還款。

分期貸款方面，包括物業抵押貸款和商用汽車貸款，企業可以選擇每期償還原定本金還款額的20%，年期由12個月延長至18個月；或每期償還原定本金還款額的50%，年期則由24個月延長至30個月。與之前安排一樣，總貸款年期一般予以相應延長。銀行可以根據相同原則，處理以個人名義敘造的商用汽車貸款。

至於貿易融資貸款、將在未來12個月內到期償還的貸款或循環貸款未償還餘額方面，銀行可以按實際情況與企業協商，容許企業在24個月內分期償還相關貸款。銀行會主動向目前正在參與計劃的企業查詢會否採納上述部分本金還款安排。

金管局總裁余偉文於5初已向立法會預告，金管局部署今年7月與持份者溝通，相信將以「循序漸退」方式退出「還息不還本」計劃，又稱有不少借貸人已經開始還本。