匯豐調查：美國反ESG比例上升

匯豐於5月31日至6月24日進行調查，對象為全球310名與ESG決策相關的專業人士，受訪者代表292家投資機構，管理資產總值約8.9萬億美元。調查結果顯示，在北美，認為可持續發展是基金目標的人數正在下降，這主要與政治立場有關，亦為美國獨有的現象。

共和黨猛烈抨擊金融界實踐ESG

在北美市場，今年只有近四分之一的受訪者表示視可持續發展是主要或次要目標，低過去年的37%；約44%的北美受訪者還表示，他們制訂ESG策略的理由在過去12個月變得愈來愈薄弱。

撰寫調查報告的分析員提到，近年共和黨猛烈抨擊ESG於金融界的實踐，並加強他們視作「喚醒資本主義」的審查。彭博社指共和黨主要不滿的環境、社會、政府投資為民主黨擴大優先考慮氣候變化，以及其他損害化石燃料工業的一部分。

彭博社亦提及去年匯豐資產管理部門投資主管Stuart Kirk批評金融界在關注氣候變化上投放過多時間後被停職，其後辭去職務。匯控行政總裁祈耀年表示， Kirk的觀點與銀行策略不符。