A股或迎歷來第四大IPO

先正達擬集資650億元人幣

彭博社引述知情人士報道，花旗集團、匯控（0005）、摩根大通和瑞銀集團等銀行正努力引入外國投資者，包括基礎投資者，並已與歐洲和中東等地區的主權財富基金聯繫，以了解他們的興趣。保薦人為中金（3908）、中銀國際証券及中信証券（6030）。

先正達上月獲得上交所IPO審議通過，公司將成為A股近13年來最大規模IPO，募資規模僅次於農業銀行（滬：601288）、中石油（滬：601857）、中國神華（滬：601088）。事實上，本港新股上半年總集資額僅約178億港元，先正達的集資額或為本港上半年差近4倍。

今年3月，先正達原計劃在科創板上市，惟於創板上市前夕取消審議，之後改於上交所的主板上市。先正達於2017年獲中化集團以430億美元收購，經營農用化學品。初步招股說明書顯示，公司擬將集資所得用於高端農業技術研究、全球收購和長期債務償還，以及業務擴張和升級。

[新股]