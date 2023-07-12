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經濟

恒指兩連升再漲180點 分析：暫脫險

【明報專訊】內地延長地產商紓困政策，官媒並放風指續有刺激經濟措施出台，加上人民幣匯價走強，港股連續第二日反彈，昨曾升逾300點，高見18,800點水平，收升180點，但成交仍不足900億元。分析指出，港股暫時脫險，但仍欠缺動力向上，短期阻力位在18,900至19,100點。

北水淨流出20.7億 連續3日走資

人民銀行、國家金融監管總局周一宣布，延長去年底的「金融16條」支持樓市政策至明年底，引導金融機構繼續支持房企融資。官方媒體《中國證券報》引述專家指出，為了促進房地產市場平穩健康發展，預料後期將有更多支持政策出台。憧憬內地救經濟，港股昨高開191點，報18,671點，其後人民幣轉強，離岸及在岸人民幣均曾高見7.195兌一美元。恒指午後升幅擴大，最多升326點，高見18,806點，略高於周一的反彈高位，尾市升幅收窄，最終收報18,659點，升180點。大市成交839億元，連續15日不足1000億元。港股通下，北水淨流出20.7億元，連續第三日走資。

市場繼續發酵內地金融支付平台監管整改落幕，ATM為首的科網藍籌股領漲大市，阿里巴巴（9988）昨日再升2%，騰訊（0700）升1.5%，美團（3690）升0.7%。科指最多曾升2.5%，收市升1.4%，報4003點。

澳門機場6月客量創今年單月新高，澳門旅遊局初步數據顯示，今年上半年入境旅客有1160萬人次，其中香港旅客已回復到疫情前九成，加上澳門國際娛樂展（G2E）開幕，濠賭股炒上，美高梅中國（2282）、新濠國際（0200）、永利澳門（1128）升約半成；銀娛（0027）升4.3%，為表現最好藍籌；金沙中國（1928）升3.1%。

旅客數字佳 濠賭股炒上

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，港股連升兩日，顯示市况趨穩定，惟大市成交不足，以及恒指暫時在主要平均移動線之下，顯示港股目前只是緩步上升的勢頭，屬暫時脫險，但仍欠缺動力向上，不過，就較上周市况不斷向下尋底為佳，恒指初步支持位為18,000點，阻力位18,900至19,100點。

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