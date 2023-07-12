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經濟

內地上月社融增逾4萬億 勝預期 分析：M2等增速放緩 反映信貸需求下滑

【明報專訊】人民銀行公布6月金融統計數據，6月社會融資規模增量為4.22萬億元（人民幣，下同），好過市場預期的3.1萬億元，為2017年社融調整統計定義以來第二多的6月數據，僅較去年6月少增9859億元。截至6月底，廣義貨幣（M2）按年增長11.3%（見圖），高於市場預期的11.2%，不過增速按年降0.1個百分點，為去年5月以來新低，分析指雖然多個數據好過市場預期，不過社融餘額和M2按年增速放緩，反映內地投資、按揭等信貸需求正在下滑，與早前公布的採購經理指數（PMI）反映經濟放緩的走勢相符。

明報記者 歐陽偉昉

截至6月底，人民幣貸款增加3.05萬億元，高於市場預期的2.32萬億元，按年多增2296億元，其中主要反映按揭貸款的家庭中長期貸款，6月增加4630億元，反映消費的家庭短期貸款增加4914.6億元。

匯豐報告表示，6月信貸數據好過預期主要由家庭貸款走強推動，短期和長期均強於歷史趨勢，不過該行認為需要關注家庭長期貸款增長趨勢能否持續，因為與其他數據走勢不符，例如6月各線城市的新屋銷售低於去年水平，認為內房仍需要進一步的政策寬鬆措施打救。

匯豐：留意家庭貸款能否持續

此外，6月份企業中長期貸款增加1.59萬億元，較去年同期多增1430億元，匯豐報告指是企業得益於政府對製造業升級、綠色產品、基建等新增長動力的持續政策支持。雖然6月金融數據好過預期，但匯豐認為現時斷言見到轉捩點仍為時尚早，外圍需求、房地產疲弱，單靠本地消費不足以帶動更廣泛的復蘇，令內地經濟增長放緩，仍需要更多政策支持。

減息以外 需其他政策配合

除了M2外，截至6月底的狹義貨幣（M1）餘額按年增長3.1%，低於市場預期的4.5%，增速按年降2.7個百分點。同期社融規模存量按年增長9%，較5月增速降0.5個百分點，連續第二個月放緩。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，除了投資、企業借貸等非政府實體經濟信貸需求下滑，上半年政府債券淨融資額按年減少1.27萬億元至3.38萬億元，他指地方政府債券發行量今年跌幅較急，或因為市場對地方債務風險憂慮影響相關債券發行。經濟的信貸需求不足，即使人行在6月減息，若沒有其他政策配合，單靠貨幣政策未必能有效推動經濟。

相關字詞﹕新增人民幣貸款 中國經濟 地方政府債 社會融資規模 房地產 貨幣政策 經濟增長 人民銀行

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