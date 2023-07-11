明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

興勝曾購兩酒店後 改裝成新盤推售

【明報專訊】由酒店改劃成住宅，過往發展商多以「重建」形式進行，但事實上，近年市場上亦有個別發展商以「改裝」進行，其中興勝創建（0896）就先後把深水埗及上環兩個項目改裝成WEST PARK及HOLLYWOOD HILL。

3年半前售WEST PARK套4.9億

其中前身為西九龍奧華酒店的WEST PARK，位於通州街256號，由興勝創建於2016年11月以3.41億元收購，以當時項目總面積約3.88萬方呎，呎價超過8700元，興勝創建購入後為物業進行翻新，並於2020年初推出發售，首批折實均呎達18,646元，而63個住宅單位於同年沽清，套現約4.86億元，同年拆售車位，而其舖位部分目前仍以1.2億元放售中。

另一個項目則是上環荷李活道222號的HOLLYWOOD HILL，前身為OVOLO酒店，由興勝2018年以5.06億元購入，2021年以折實均呎31,637元推售，惟及後改為長線收租用途。

世邦魏理仕：商業地產投資14年新低

此外，世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，高利率、信貸條件收緊及再融資需求增加等不確定性因素下，今年上半年投資氛圍平淡，第2季度本港商業地產投資額，按季下降65%至47億元，屬2009年第二季度以來最低季度總額，令上半年總額降至181億元，為2009年上半年以來最低的半年水平，但香港在亞洲具策略性，相信一旦利率回落，商業地產市場將出現反彈。

不過，受惠4月首輪消費券發放及5月黃金周，第二季度零售租賃勢頭強勁，租賃需求增加，令上半年商舖空置率下降1.8個百分點至11.6%，為2020年第一季度以來的最低水平。

世邦魏理仕香港研究部執行董事兼主管陳錦平表示，預計本港經濟表現下半年度會比上半年理想，惟對香港經濟有重要影響的訪港旅客，數字回升後出現橫行，亦僅恢復至疫情前五至六成，預計要2025年才能重返疫情前的高位。

上 / 下一篇新聞