興勝曾購兩酒店後 改裝成新盤推售

3年半前售WEST PARK套4.9億

其中前身為西九龍奧華酒店的WEST PARK，位於通州街256號，由興勝創建於2016年11月以3.41億元收購，以當時項目總面積約3.88萬方呎，呎價超過8700元，興勝創建購入後為物業進行翻新，並於2020年初推出發售，首批折實均呎達18,646元，而63個住宅單位於同年沽清，套現約4.86億元，同年拆售車位，而其舖位部分目前仍以1.2億元放售中。

另一個項目則是上環荷李活道222號的HOLLYWOOD HILL，前身為OVOLO酒店，由興勝2018年以5.06億元購入，2021年以折實均呎31,637元推售，惟及後改為長線收租用途。

世邦魏理仕：商業地產投資14年新低

此外，世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，高利率、信貸條件收緊及再融資需求增加等不確定性因素下，今年上半年投資氛圍平淡，第2季度本港商業地產投資額，按季下降65%至47億元，屬2009年第二季度以來最低季度總額，令上半年總額降至181億元，為2009年上半年以來最低的半年水平，但香港在亞洲具策略性，相信一旦利率回落，商業地產市場將出現反彈。

不過，受惠4月首輪消費券發放及5月黃金周，第二季度零售租賃勢頭強勁，租賃需求增加，令上半年商舖空置率下降1.8個百分點至11.6%，為2020年第一季度以來的最低水平。

世邦魏理仕香港研究部執行董事兼主管陳錦平表示，預計本港經濟表現下半年度會比上半年理想，惟對香港經濟有重要影響的訪港旅客，數字回升後出現橫行，亦僅恢復至疫情前五至六成，預計要2025年才能重返疫情前的高位。