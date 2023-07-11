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經濟
2023年7月11日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
地產股虎頭蛇尾 新地新世界倒跌 放寬按揭效應失靈 港股乏力升少300點
阿里受惠完成整改 曾升5% 大行看好
內地CPI「歸零」 陷通縮邊緣
佳兆業被申請清盤涉欠債1.7億 股價挫16%
科倫博泰下限定價 慧居首日力保不失
HKTVmall未登陸 微信先現假帳號 獲「藍V」認證 港科探索：與集團無關
任志剛：人幣國際化速度遜預期
陳茂波：續有大型活動展覽 下半年經濟更好
周大福同店銷售升 港澳上季增長64%
台積電上月營收降逾11%
各國央行趨將黃金調回國內 景順調查指受美凍結俄儲備影響
AI帶挈「Magnificent 7」 今年市值大增32萬億
矽銀母企向FDIC追討148億被凍資金
張兆聰：中央收儲利豬價 萬洲可留意
港元定存高息精選
涂國彬：隨機消息主導 金價近期飄忽
梁天卓：從美國經驗看疫下教育政策
何民傑：放寬按揭不如先撤辣
中國版「星鏈」正式啟動 建設成本效益仍待觀察
技術取勝：港鐵反彈料36元有阻力
劉思明：出行需求旺 炒作旅遊概念防曇花一現
周顯：港府管控樓市未放鬆
湯文亮：樓市是否永遠沒有牛市？
長實海澄軒變772伙住宅進補價程序 業界料酒店改裝成本較重建住宅慳一半
興勝曾購兩酒店後 改裝成新盤推售
滙都I加推63伙 均呎逼1.4萬
放寬按揭後 新港人748萬購爵悅庭兩房
羅守輝1.7億沽荃威花園一籃子商場舖
技術取勝：港鐵反彈料36元有阻力
【明報專訊】耐世特料4.5至5元上落（圖）
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