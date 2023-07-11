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經濟
國際金融

AI帶挈「Magnificent 7」 今年市值大增32萬億

【明報專訊】受惠於人工智能（AI）引發的投資熱潮，大型科技股出現驚人反彈。今年以來為標普500指數貢獻大部分升幅的7隻AI概念股被稱為「Magnificent 7」，包含5大傳統科技股「FAMGA」，即facebook母企Meta（美：META）、蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、Google母企Alphabet（美：GOOG）及亞馬遜（美：AMZN），加上Nvidia（美：NVDA）及Tesla（美：TSLA）。這些科技股今年總市值飈升60%，即4.1萬億美元（近32萬億港元），總市值達到11萬億美元，幾乎相當於德國GDP接近3倍。不過盛寶銀行的分析指出，雖然這些企業有顯著的AI成分，但暫時其盈利關鍵仍非AI。

馬斯克斥朱克伯格是軟蛋

Meta行政總裁朱克伯格推出的Threads不足一周內吸引到超過1億用戶，令馬斯克經營的Twitter備受威脅。全球雲端平台Cloudflare指出，自Threads推出以來，Twitter流量下滑。在兩人的社交平台競爭白熱化之際，他們的口水戰也進一步升溫。雖然馬斯克挑戰朱克伯格進行的八角籠格鬥賽尚未進行，但馬斯克接連發帖，除嘲諷朱克伯格是個軟蛋（cuck，侮辱性詞語，指戴綠帽的男子、軟弱、沒骨氣的人，以及右翼用來形容持自由派觀點的人），又建議與對方進行一場「生殖器長度量度競賽」（dick measuring contest）。

事緣連鎖快餐店Wendy's的Threads官方帳號與朱克伯格互動，建議朱克伯格「應該去太空，讓他（馬斯克）真的瘋掉」。Wendy's是指朱克伯格應該開設一家可以與馬斯克旗下太空科技公司SpaceX競爭的公司，把馬斯克氣瘋。Wendy's的建議，獲朱克伯格回覆「笑哭」表情符。有Twitter用戶把朱克伯格與Wendy's之間的互動截屏，並轉貼到Twitter，給馬斯克注意到，他為此回覆道：「朱克伯格是個軟蛋（Zuck is a cuck）。」他之後又向對方發出生殖器鬥長的戰書，並附加一個間尺表情符。

Threads速吸逾1億戶 Meta股價做好

Threads自上周三推出以來，不足一周就吸引超過1億用戶，較OpenAI的人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT需要兩個月才衝破1億門檻快得多。相比下，Twitter去年夏季被私有化前，可變現的每日活躍用戶接近2.38億。Threads帳戶可與Instagram連繫，可加快其用戶群增長。Meta股價早段升逾1%，其他「Magnificent 7」股價下滑1至2%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕朱克伯格 馬斯克（Elon Musk） 人工智能（AI）

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