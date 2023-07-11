各國央行趨將黃金調回國內 景順調查指受美凍結俄儲備影響

受訪的主權財富基金及央行，合共管理高達21萬億美元的資產。有匿名的西方央行官員稱，以往將黃金存放在倫敦，現已將其轉移回國，作為避險資產持有，確保其安全。負責該報告的景順駐倫敦公共機構主管Rod Ringrow表示，政府機構普遍認為，如果這是自己的黃金，就希望把它留在自己國家。

制裁俄國後 央行增購黃金

根據世界黃金協會（WGC）的數據，去年全球央行購入創紀錄的1136噸黃金，是連續12年黃金購買量上升。WGC的最新數據顯示，除土耳其以外，5月各國央行仍是黃金的淨買家。景順的調查顯示，逾四成受訪的政府投資機構預計在未來3年，增加投資組合中的黃金配置。

央行增購黃金，伴隨愈來愈多政府尋求儲備多元化的趨勢。自二次大戰以來，美元一直是世界儲備貨幣，但對於俄羅斯被逐出美元主導的全球金融體系，讓很多國家感到震驚，並為此尋求貿易備用貨幣。不過景順的調查顯示，受訪的政府投資機構普遍認為，除了美元作為全球主要儲備貨幣之外，沒有明顯替代品。只有18%受訪機構認為，人民幣將在5年內成為真正的儲備貨幣，相比去年同意這觀點的受訪機構達29%。

主權基金憂地緣緊張及通脹

在中美角力的陰影下，印度連續第二年成為最具吸引力的投資國家之一，而「近岸」（near-shoring，在產品銷售地點較近的地方建立供應鏈）的趨勢，正推動墨西哥、巴西等國家的發展。

近80%受訪機構認為，地緣政治緊張是未來10年的最大風險，83%認為通脹在未來12個月仍是令人擔憂的因素。報告稱，在截至去年12月的一年內，主權財富基金平均虧損3.5%。這是景順自2013年開始這項調查以來，首次錄得主權財富基金陷入虧損，這主要由於通脹高企打擊股債價格。

不過，隨着債券收益率上升，全球主權投資者正增加債券投資。在債券領域，74%的主權財富基金認為，新興市場和高收益債券具有吸引力。

部分受訪機構向景順表示，將在現有資產配置的規範內，盡可能大量購入固定收益產品，並考慮修改投資框架，以適應新的利率環境。

（綜合報道）

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