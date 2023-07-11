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經濟

周大福同店銷售升 港澳上季增長64%

【明報專訊】周大福（1929）公布截至6月底的3個月未經審核主要經營數據，受惠於人員流動及零售活動的持續復蘇及內地防疫措施轉變，對比去年同期，集團今年第一財季零售值增長29.4%。

第一財季零售值增29.4%

其間內地市場零售值按年增長25.2%，同店銷售自過去兩個季度起穩定增長，第一財季增長8.5%，但整體同店銷量反跌1%。其中，珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾的同店銷售跌4.1%，但其零售值增加8%；黃金首飾及產品的同店銷售增長為9.9%，平均售價維持於5500元。另外，受益於季內較高單價珠寶的銷售增長，內地珠寶鑲嵌首飾的同店平均售價增加至8000元。

內地同店銷售增8.5%

另外，受穩定的開店步伐及店舖效益上升所支持，內地的周大福珠寶加盟店的零售值於季內上升34.8%，其對內地相關零售值的貢獻擴大至68.1%；電子商務對內地零售值的貢獻為4.6%，銷量佔比則為11%。

至於香港、澳門及其他市場的零售值期間增長則為64%；內地邊境口岸重開後，港澳同店銷售增長64.2%，其中香港增長64.9%，而澳門則上升62.1%；同店銷量亦升36.7%，其中，因穩健銷量及價格上升所帶動，香港及澳門珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾類別的同店銷售增加16.9%，平均售價為16,700元；黃金首飾及產品的同店銷售增長逾101%，平均售價上升至8300元。

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