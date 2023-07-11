任志剛：人幣國際化速度遜預期

中銀：港須主動增熟識中東專家

另外，任志剛認為，國際形勢逐漸緊張，中西金融戰難以避免，但指早前中美官方會面後，雙方都認為不要影響經濟與金融的發展，反映兩國關係有所回暖。任志剛又表示，港股現時市盈率倍數只有單位數，美股則有20至30倍，「中國包括香港，在外面有4萬多億美元淨資產，為最大債權國；而美國是最大負債國，有16萬億美元債務」。

任志剛又認為：「中國前景是好，但受西方傳媒做很多故事，影響大家對中國概念相關的事，令他們繼續觀望。」

至於香港在中東市場發展的角色，出席同一論壇的中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，香港要主動增加熟識中東市場和文化的當地專家，以更穩固中東市場發展。同時，香港應作為內地與中東的協調者。他指出，部分中東企業有意增加人民幣資產，並對內房行業有興趣，故香港要幫助中東客戶了解更多內地市場和人民幣的優勢。

對於國際貨幣基金組織（IMF）早前發布的官方外匯儲備貨幣構成，人民幣佔比不足3%，美元則佔近六成。孫煜認為，雖然全球人民幣儲備較低，但人民幣有分散風險、更多投資回報等優勢，因此香港金融機構應要幫助全球客戶更了解其貨幣好處，並完善相關產品服務，增加市場流動性和為客戶降低成本。