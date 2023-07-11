HKTVmall未登陸 微信先現假帳號 獲「藍V」認證 港科探索：與集團無關

冒牌帳號設登入頁 要求用戶登記

香港科技探索回覆又指會了解更多詳情再跟進。今次HKTVmall冒牌官方帳號「科技探索有限公司服務中心」已獲官方「藍V」認證，註冊主體為「杭州科探電子商務有限公司」，IP屬地標注為香港，帳號「藍V」認證時間為4月27日，較香港科技探索披露積極發展大灣區市場更早。而且冒牌微信帳號更為用戶HKTVmall的「開店」方式，設有下載檔案等，要求用戶經一個與HKTVmall App登入畫面類近的頁面登記等。由於本報未能成功登記，故未知冒牌微信帳號取得用戶資料後作何用途。

非官方網站顯示股東為李靈杰及謝錦彪

雖然上述冒牌貨已獲得微信認證，惟微信認證說明顯示，「微信認證是騰訊對公眾號主體所提交的主體信息、資質文件的真實性與合法性進行書面甄別與核實的過程」，但「微信號的所有行為並不因微信認證成功而具備真實性與合法性」。

本報記者曾查詢內地一些全國企業信用查詢系統網站，未見有「杭州科探電子商務有限公司」資料，反而在一個非官方、資料數據均由用戶自行上載的商務網站載有其相關信息，顯示其註冊資本高達1.5億元（人民幣，下同），股東分別為「李靈杰」及「謝錦彪」，兩人分別出資1.275億元及2250萬元，持股85%及15%等。

不過，假帳號內多篇文章非常緊貼國策，以「習近平總書記明確指出」為開首，指今次「全面進軍內地，旨在為大陸居民提供最優質的服務，充分發揮新電商的引領作用……在擴大內需、促進國內國際雙循環」等，且每篇文章均顯示獲數千閱讀量等。

值得留意的是，今次已非本港企業或上市公司在內地第一次遭到冒牌，本地零售股、759阿信屋母企CEC國際（0759）便曾因商標早在中國被搶先註冊，欲經法律訴訟取回商標權，卻拖足數年仍未有進展。

明報記者