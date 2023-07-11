明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

HKTVmall未登陸 微信先現假帳號 獲「藍V」認證 港科探索：與集團無關

【明報專訊】經營HKTVmall而廣為港人熟知的香港科技探索（1137），上月底於回購公告中透露會「積極探索及擴展HKTVmall 及Everuts 平台於香港以外之零售市場」，其中包括大灣區。不過，本報發現HKTVmall未登陸內地已有冒牌貨出現。微信一個名為「科技探索有限公司服務中心」官方帳號，其所有文章及圖片均用上「香港科技探索有限公司」的商標LOGO，又多次以「HKTVmall」及「香港科技探索」自稱，表示會「全面進軍內地」。本報向香港科技探索查詢，獲回覆「上述公司並非本集團旗下公司，與本集團無任何關係。」

冒牌帳號設登入頁 要求用戶登記

香港科技探索回覆又指會了解更多詳情再跟進。今次HKTVmall冒牌官方帳號「科技探索有限公司服務中心」已獲官方「藍V」認證，註冊主體為「杭州科探電子商務有限公司」，IP屬地標注為香港，帳號「藍V」認證時間為4月27日，較香港科技探索披露積極發展大灣區市場更早。而且冒牌微信帳號更為用戶HKTVmall的「開店」方式，設有下載檔案等，要求用戶經一個與HKTVmall App登入畫面類近的頁面登記等。由於本報未能成功登記，故未知冒牌微信帳號取得用戶資料後作何用途。

非官方網站顯示股東為李靈杰及謝錦彪

雖然上述冒牌貨已獲得微信認證，惟微信認證說明顯示，「微信認證是騰訊對公眾號主體所提交的主體信息、資質文件的真實性與合法性進行書面甄別與核實的過程」，但「微信號的所有行為並不因微信認證成功而具備真實性與合法性」。

本報記者曾查詢內地一些全國企業信用查詢系統網站，未見有「杭州科探電子商務有限公司」資料，反而在一個非官方、資料數據均由用戶自行上載的商務網站載有其相關信息，顯示其註冊資本高達1.5億元（人民幣，下同），股東分別為「李靈杰」及「謝錦彪」，兩人分別出資1.275億元及2250萬元，持股85%及15%等。

不過，假帳號內多篇文章非常緊貼國策，以「習近平總書記明確指出」為開首，指今次「全面進軍內地，旨在為大陸居民提供最優質的服務，充分發揮新電商的引領作用……在擴大內需、促進國內國際雙循環」等，且每篇文章均顯示獲數千閱讀量等。

值得留意的是，今次已非本港企業或上市公司在內地第一次遭到冒牌，本地零售股、759阿信屋母企CEC國際（0759）便曾因商標早在中國被搶先註冊，欲經法律訴訟取回商標權，卻拖足數年仍未有進展。

明報記者

相關字詞﹕騰訊 微信藍V 微信官方帳號 CEC國際 759阿信屋 回購 香港科技探索

上 / 下一篇新聞