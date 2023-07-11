佳兆業被申請清盤涉欠債1.7億 股價挫16%

另昨收市後，中國人民銀行公布延長保交樓相關的金融支持房地產市場平穩健康發展有關政策期限通知。四大藍籌內房股昨同步逆市跌約0.7%至1%。

人行公布延長金融支持保交樓

佳兆業指，將極力反對呈請，而呈請的提出不代表呈請人能成功對公司進行清盤。截至昨日公告日期，高院並無頒佈清盤令以將公司清盤。呈請的首次聆訊日期定於2023年9月13日。

佳兆業指，擬繼續與其境外債權人保持積極主動的溝通，盡快形成重組方案，以期在切實可行的情况下盡快向市場公布方案條款。同時，公司將盡力與呈請人保持主動、良好的溝通，並在對其他債權人公平的原則下，與呈請人友善協商，妥善處理問題，包括努力促使呈請盡快被撤銷或駁回；又指，希望各持份者支持公司繼續努力推進境外重組方案，最大程度地留存公司價值及保障全體持份者的利益。