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經濟

地產股虎頭蛇尾 新地新世界倒跌 放寬按揭效應失靈 港股乏力升少300點

【明報專訊】金管局放寬樓按，投行看好樓市表現，地產股獲唱好。不過，投資者並不賣帳，地產股近全線高開低走，其中新地（0016）及新世界發展（0017）收市更倒跌（見表）。港股同樣反彈乏力，恒指早段升逾400點已見全日高位，收市報18,479點，僅升114點，高位回落逾300點。大市成交只有782億元，已是連續14日成交不足1000億元。分析相信投資者入市意欲低迷，港股仍有隨人民幣下調壓力。

金管局上周五公布放寬樓按措施，放寬後首個周末樓市二手成交不似預期，但多家大行唱好樓市表現。高盛發表研究報告指出，相關措施有助於提高成交量及樓價，料本港樓市會U形反彈，上調本港今年住宅樓價預測，由原本預期跌10%，上調至升5%，同時維持2024至2026財年，樓價預測各升4%。高盛又指，如按揭貸款增長與樓市成交進一步上升，會有利於地產股股價，維持對其所覆蓋的股份中，長實（1113）、中銀香港（2388）與匯控（0005）的「買入」評級。

傳加封頂息至P 星展：不評論個別評估

高盛料大銀行受惠按揭業務增長，惟中小行則或有放棄樓按業務苗頭。昨天有報道指星展銀行將H按封頂息上調至最優惠利率，即5.875厘，大銀行封頂息現普遍為3.5厘，即兩者相差近2.4厘。星展發言人稱不評論個別按揭評估，會密切監察利率及市場變化。

富瑞就發表報告指，放寬樓按對地產商溫和利好，維持對下半年本港樓價樓價大致平穩的預測，個別高價新盤如啟德、黃竹坑等項目可望受惠於新措施。報告又預期，本港銀行在7月至9月，會加最優惠利率0.25厘，將抑壓買樓需求。瑞銀就於報告中指出，放寬措施對本地發展商屬正面，有助支持置業人士換樓。在銀行調高按揭成數下，預料會有更多買家購買樓花時傾向選擇即供計劃，這對發展商現金流屬正面。在該份覆蓋地產股的報告中，料新地、恒地（0012）及信置（0083）等最受惠。

不過，投資者對大行唱好並不受落。地產股全線高開後，即見獲利盤湧現，近全線低走，個別更倒跌，新地收市跌1.6%，新世界跌近1%；阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團罰款結案，中證監宣稱完成整改，阿里為藍籌科網股中表現最好。阿里升3.2%，騰訊（0700）升0.6%，美團（3690）升1.6%。

分析：若人幣再跌 港股有壓力

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，螞蟻集團罰款結案，本利好市場氣氛，但內地6月居民消費價格指數（CPI）按年持平，反映通縮情况令人擔憂，加上放寬樓按成數，在目前息口高企及經濟前景偏弱的情况下，實際作用有限，地產股反應一般，投資者入市意欲低。而且本周陸續有美國數據出籠，對人民幣及美元走勢有影響，如人民幣匯價再下跌，港股會有壓力，初部支持位在18,000點。

明報記者

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