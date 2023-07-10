MPF回報相差大 趁半年結檢討

明報記者 劉敬華

據強積金研究機構積金評級的數據，今年上半年整體強積金平均投資回報約3.07%，期內各類強積金成分基金中，以美國股票基金平均回報達15.93%，表現最佳，香港股票基金平均則錄4.57%跌幅，為表現最差基金類別，兩者相差20.5個百分點。即使同屬美國股票基金，其中以宏利環球精選（強積金）計劃-宏利MPF北美股票基金上半年錄26.59%回報，表現最為出眾，而友邦強積金優選計劃-北美股票基金上半年則錄15.38%回報，表現較同類基金遜色，兩者差距約11個百分點。

強積金成分基金的回報差距可以很大，因此定期檢討強積金組合表現十分重要。成員進行檢討時，可透過積金局網站內的「強積金基金平台」，比較各類強積金表現，及自己所選的強積金基金與其他計劃同類強積金基金的表現。即使發現所選強積金基金今年上半年的表現未如理想，也不應貿然轉換強積金基金及計劃，因強積金始終為一項長線投資。

是否應轉換強積金基金，應先檢視個人因素，並選擇切合自身投資需求的基金類別，宜按自己的年齡、距離退休的年期、家庭負擔、是否具有強積金以外退休資產，以及自身風險承受能力等考慮。如年近退休，強積金以外的退休儲備不多，投資組合應以債券基金及保守基金等低風險資產為主。考慮時也可參考一個較簡單的股債分配法則，以100減去目前年齡，得出股票投資比重，如30歲人士的股債比例應為七成股票，三成債券，基於每個人對風險的承受程度不同，可借鑑此法則，並按照個人對投資市場的看法，作出相應調整。

換基金須考慮退休時間家庭負擔

對於無暇緊貼市況自行調整投資組合的成員，或可選擇強積金計劃內的預設投資策略（DIS），DIS是由核心累積基金及65歲後基金兩個混合資產基金組成，成員50歲前所有資產會投放於核心累積基金，此基金將六成資金投資於股票，其餘於低風險資產，當成員年屆50歲，預設投資便會按成員年齡逐步將資金轉移至65歲後基金，直至成員65歲時，所有資金將會投資於65歲後基金，此基金八成資金於低風險資產，股票僅佔兩成。

再參考積金評級的數據，今年上半年核心累積基金及65歲後基金回報分別達9.12%及4.11%，截至今年6月底止過去5年年均回報亦分別達4.55%及1.23%。積金評級主席叢川普表示，DIS的核心累積基金永不會是表現最好，但亦不會是最差的基金，且為低收費的現成多元化基金選擇，對大部分強積金成員來說，是個明智的長遠投資選擇。

目前每個強積金計劃均須向成員提供預設投資策略基金，對於已有多個強積金個人帳戶的成員，或可考慮趁近期環球股市普遍偏軟期間，將分散於不同強積金計劃內的累算權益一併轉至同一個計劃內的DIS基金。儘管各強積金服務供應商不時會推出整合個人帳戶優惠，選擇計劃時切勿只着眼於短期優惠，應以過去表現較佳的基金為首要考慮。雖然過去基金表現，並不代表將來表現，但具一定參考性，尤其要留意去年的表現，去年環球股債齊跌，基金於市場逆境中的表現更具參考價值。

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[退休綢繆]