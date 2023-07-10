MPF回報相差大 趁半年結檢討

【明報專訊】整體強積金（MPF）上半年回報約3%，惟期內表現最差的香港及中國股票基金與表現最佳的美國股基金回報差距可逾20個百分點。成員不妨為自家強積金進行半年結表現檢討，同時或可考慮趁環球股市普遍偏軟期間整合名下的強積金個人帳戶，為市場中長線回升作部署，整合時切忌只着眼於短期優惠。
明報記者 劉敬華
據強積金研究機構積金評級的數據，今年上半年整體強積金平均投資回報約3.07%，期內各類強積金成分基金中，以美國股票基金平均回報達15.93%，表現最佳，香港股票基金平均則錄4.57%跌幅，為表現最差基金類別，兩者相差20.5個百分點。即使同屬美國股票基金，其中以宏利環球精選（強積金）計劃-宏利MPF北美股票基金上半年錄26.59%回報，表現最為出眾，而友邦強積金優選計劃-北美股票基金上半年則錄15.38%回報，表現較同類基金遜色，兩者差距約11個百分點。
強積金成分基金的回報差距可以很大，因此定期檢討強積金組合表現十分重要。成員進行檢討時，可透過積金局網站內的「強積金基金平台」，比較各類強積金表現，及自己所選的強積金基金與其他計劃同類強積金基金的表現。即使發現所選強積金基金今年上半年的表現未如理想，也不應貿然轉換強積金基金及計劃，因強積金始終為一項長線投資。
是否應轉換強積金基金，應先檢視個人因素，並選擇切合自身投資需求的基金類別，宜按自己的年齡、距離退休的年期、家庭負擔、是否具有強積金以外退休資產，以及自身風險承受能力等考慮。如年近退休，強積金以外的退休儲備不多，投資組合應以債券基金及保守基金等低風險資產為主。考慮時也可參考一個較簡單的股債分配法則，以100減去目前年齡，得出股票投資比重，如30歲人士的股債比例應為七成股票，三成債券，基於每個人對風險的承受程度不同，可借鑑此法則，並按照個人對投資市場的看法，作出相應調整。
換基金須考慮退休時間家庭負擔
對於無暇緊貼市況自行調整投資組合的成員，或可選擇強積金計劃內的預設投資策略（DIS），DIS是由核心累積基金及65歲後基金兩個混合資產基金組成，成員50歲前所有資產會投放於核心累積基金，此基金將六成資金投資於股票，其餘於低風險資產，當成員年屆50歲，預設投資便會按成員年齡逐步將資金轉移至65歲後基金，直至成員65歲時，所有資金將會投資於65歲後基金，此基金八成資金於低風險資產，股票僅佔兩成。
再參考積金評級的數據，今年上半年核心累積基金及65歲後基金回報分別達9.12%及4.11%，截至今年6月底止過去5年年均回報亦分別達4.55%及1.23%。積金評級主席叢川普表示，DIS的核心累積基金永不會是表現最好，但亦不會是最差的基金，且為低收費的現成多元化基金選擇，對大部分強積金成員來說，是個明智的長遠投資選擇。
目前每個強積金計劃均須向成員提供預設投資策略基金，對於已有多個強積金個人帳戶的成員，或可考慮趁近期環球股市普遍偏軟期間，將分散於不同強積金計劃內的累算權益一併轉至同一個計劃內的DIS基金。儘管各強積金服務供應商不時會推出整合個人帳戶優惠，選擇計劃時切勿只着眼於短期優惠，應以過去表現較佳的基金為首要考慮。雖然過去基金表現，並不代表將來表現，但具一定參考性，尤其要留意去年的表現，去年環球股債齊跌，基金於市場逆境中的表現更具參考價值。
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