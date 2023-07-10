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經濟
二手放大鏡

香港地產

曼克頓山交投靜 6月起未錄成交

【明報專訊】市場憂慮息口有機會稍後再度調升，加上多個一手新盤以貼市開售，令近期整體二手交投表現淡靜。荔枝角指標屋苑曼克頓山，自6月至7月首5日仍未開齋，表現淡靜，均呎於4月一度升至1.96萬元後，於5月回落至1.89萬元左右，較兩年前的均呎水平前顯著下挫。

明報記者 歐陽慧恩

香港置業首席聯席董事吳志輝表示，曼克頓山5月錄得約3宗二手成交，其中第6座中層C室，實用面積558方呎兩房間隔、望山景，原業主去年6月以1400萬元放盤，最終累減320萬元或逾兩成後，以1080萬元易手，實呎19355元；原業主2007年以367.1萬元購入，帳面賺712.9萬元或近1.9倍。

吳指出，由於買家對後市及息口走勢持觀望態度，但業主議價空間未有明顯擴大，預料屋苑短期內成交量仍將低位徘徊。

5月兩房劈價逾兩成 1080萬易手

其他市區大型屋苑亦不乏低價成交。中原高級資深區域營業董事林龍南表示，北角半山賽西湖大廈第15座低層A室，實用面積1124方呎3房1套間隔、望山景，原業主移民多時，新近以2150萬元連車位沽出，實呎19128元；原業主2018年斥資2480萬元連車位購入，帳面蝕約330萬元或13%，連雜費支出料實際損手約480萬元或19%，料為屋苑約3年來蝕幅、蝕讓金額最大二手成交。

利嘉閣高級聯席董事鮑允中稱，九龍灣得寶花園G座低層4室，實用面積253方呎1房戶型，以335萬元易手，實呎13241元，成交價料為屋苑約3年來新低紀錄。

賽西湖3房業主損手近500萬離場

得寶花園同座低層4室，面積、景觀均相同之單位，於2021年高峰期成交價曾高見458萬元，即上述成交價比當年跌123萬元或27%；至於新成交單位原業主，於2010年以128萬元購入，帳面仍賺207萬元或1.6倍。

中原營業經理李百達表示，鰂魚涌太古城銀星閣高層E室，實用面積749方呎3房1套間隔、望園景，以1290萬元易手，實呎17223元。單位對下兩層E室，面積、景觀均相同，2021年曾以1645萬元沽出，即現成交價比當時低355萬元或22%；上述新成交單位原業主，早於1985年64.7萬元入市，近年以遺產盤形式轉讓，38年升值逾1225萬元或19倍。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

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